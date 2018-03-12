Парковка на пл. Горького в Нижнем Новгороде работает с перебоями Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобили нижегородцев оказались заблокированы на парковке на пл. Горького 10 марта. Об этом газета "Комсомольская правда – Нижний Новгород" сообщила 12 марта 2018 года со ссылкой на участников инцидента.

"В субботу около двух часов дня шлагбаумы на парковке на Горького вдруг резко перестали работать. Все машины выстроились в очередь, образовалась пробка. Изредка шлагбаум приподнимался, какой-нибудь автомобиль успевал выскочить, а потом выезд снова блокировался. Это продолжалось минут сорок, не меньше, - рассказала Жанна Кириллова.

Владельцы заблокированных автомобилей обратились в МКУ "Центр организации дорожного движения города", где им сообщили, 12 марта парковка должна была работать в тестовом режиме. При этом в контакт-центре затруднились ответить, будет ли закончен тестовый режим после 12 марта. "Возможно, тестовый режим продолжается и сейчас, не можем дать вам точную информацию. Если шлагбаум поднимается автоматически, значит, тестовый режим продолжается и вам не нужно ничего платить. А если паркомат потребует отсканировать ваш талон, значит, придется расплатиться", - пояснили изданию в контакт-центре.

Напомним, начало эксплуатации парковки на пл. Горького было намечено на 30 ноября 2017 года. Однако потом срок ее ввода в действие был перенесен. Планируется, что плата за парковку на пл. Горького составит 50 рублей в час.

Ранее сообщалось, что созданием парки занимается ульяновская компания "Проф-Ит Групп", которая стала единственным участником конкурсов.