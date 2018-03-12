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Общество

Облправительство утвердило положение о выделении субсидий на ремонт фасадов в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

13 марта 2018 15:46  [524] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области утвердило положение о порядке предоставления субсидий на ремонт общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее постановление было подписано 12 марта 2018 года. Нижнему Новгороду из областного бюджета будет предоставлена субсидия в размере 285 млн рублей. Софинансирование работ из бюджета города составит около 1% - 2 млн 879 тысяч рублей.

Как отмечается в документе, администрация города должна будет предоставить правительству отчет об использовании субсидии. В случае нецелевого использования средства будут взысканы в областной бюджет. Кроме того, если администрация не достигнет необходимых показателей результативности проведения работ к 15 мая, то субсидию также необходимо будет вернуть.

Напомним, выделение 285 млн рублей на ремонт фасадов домов было одобрено Заксобранием в рамках изменений в областной бюджет на 2018 год в феврале.

Напомним также, что 2,38 млн рублей будет направлено на закрытие фальш-фасадом недостроенной гостиницы Ibis Stadium около стадиона.

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