Облправительство утвердило положение о выделении субсидий на ремонт фасадов в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

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Правительство Нижегородской области утвердило положение о порядке предоставления субсидий на ремонт общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующее постановление было подписано 12 марта 2018 года. Нижнему Новгороду из областного бюджета будет предоставлена субсидия в размере 285 млн рублей. Софинансирование работ из бюджета города составит около 1% - 2 млн 879 тысяч рублей.
Как отмечается в документе, администрация города должна будет предоставить правительству отчет об использовании субсидии. В случае нецелевого использования средства будут взысканы в областной бюджет. Кроме того, если администрация не достигнет необходимых показателей результативности проведения работ к 15 мая, то субсидию также необходимо будет вернуть.
Напомним, выделение 285 млн рублей на ремонт фасадов домов было одобрено Заксобранием в рамках изменений в областной бюджет на 2018 год в феврале.
Напомним также, что 2,38 млн рублей будет направлено на закрытие фальш-фасадом недостроенной гостиницы Ibis Stadium около стадиона.
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