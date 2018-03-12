Техническая готовность станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде составляет 77% по данным на середину марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Техническая готовность станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде составляет 77% по данным на середину марта 2018 года. Об этом заявил замглавы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 13 марта.

По его словам, для того, чтобы не допустить срыва сроков строительства, были привлечены субподрядчики, а также организован штаб с участием представителей облправительства и горадминистрации.

Депутат Вячеслав Растеряев заметил, что до сдачи объекта осталось чуть больше двух месяцев, в течение которых необходимо освоить 2,5 млрд рублей. Он выразил опасение в том, успеют ли строители выполнить работу в срок. На это Анатолий Молев ответил, что нельзя говорить о каких-либо срывах сроков. Он добавил, что все подрядчики работают в усиленном режиме.

Председатель комиссии Андрей Дранишников предложил депутатам организовать в начале апреля выездное совещание на все объекты, которые строятся к ЧМ, в том числе, на станцию метро "Стрелка".

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в региональном минтранспорта, в настоящее время имеется некоторое отставание от графика исполнения контракта. В целях своевременного завершения строительства объекта дополнительно привлечены девять субподрядных организаций, организован круглосуточный режим работы. Ввод объекта в эксплуатацию, как и прежде, запланирован на конец апреля 2018 года.

Напомним, генподрядчиком строительства выступает ООО "Управление строительства – 620". Стоимость объекта составляет более 10 млрд рублей.