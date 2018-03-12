Последние новости рубрики Общество
13 марта 2018 17:14  [7] Нижегородская администрация намерена построить девять корпусов для ясельных групп в 2018-2019 годах
13 марта 2018 16:59  [216] Участницы "Мисс Нижний Новгород" провели флэшмоб в поддержку конкурса "Голосовач.52" 13 марта
13 марта 2018 16:40  [69] Фракция ЛДПР в Госдуме считает необходимым провести реформу образования в РФ
13 марта 2018 16:26  [150] Техническая готовность станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде составляет 77% по данным на середину марта
13 марта 2018 16:00  [112] Казанская компания создаст telegram-бот для ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
13 марта 2018 15:46  [527] Облправительство утвердило положение о выделении субсидий на ремонт фасадов в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018
13 марта 2018 15:25  [281] Парковка на пл. Горького в Нижнем Новгороде работает с перебоями
13 марта 2018 14:26  [657] Глеб Никитин и Сергей Собянин договорились о передаче Нижегородской области пассажирского транспорта
13 марта 2018 14:21  [127] "МегаФон" обновил тарифные планы своей главной линейки
13 марта 2018 14:02  [357] Нижегородское УФАС предписало Заксобранию отменить поправки в закон о погребении
Общество

Техническая готовность станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде составляет 77% по данным на середину марта

13 марта 2018 16:26  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Техническая готовность станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде составляет 77% по данным на середину марта 2018 года. Об этом заявил замглавы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 13 марта.

По его словам, для того, чтобы не допустить срыва сроков строительства, были привлечены субподрядчики, а также организован штаб с участием представителей облправительства и горадминистрации.

Депутат Вячеслав Растеряев заметил, что до сдачи объекта осталось чуть больше двух месяцев, в течение которых необходимо освоить 2,5 млрд рублей. Он выразил опасение в том, успеют ли строители выполнить работу в срок. На это Анатолий Молев ответил, что нельзя говорить о каких-либо срывах сроков. Он добавил, что все подрядчики работают в усиленном режиме.

Председатель комиссии Андрей Дранишников предложил депутатам организовать в начале апреля выездное совещание на все объекты, которые строятся к ЧМ, в том числе, на станцию метро "Стрелка".

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в региональном минтранспорта, в настоящее время имеется некоторое отставание от графика исполнения контракта. В целях своевременного завершения строительства объекта дополнительно привлечены девять субподрядных организаций, организован круглосуточный режим работы. Ввод объекта в эксплуатацию, как и прежде, запланирован на конец апреля 2018 года.

Напомним, генподрядчиком строительства выступает ООО "Управление строительства – 620". Стоимость объекта составляет более 10 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph