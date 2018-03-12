Минспорта РФ решило заключить мировое соглашение с подрядчиком по строительству стадиона "Нижний Новгород" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство спорта РФ решило заключить мировое соглашение с АО "Стройтрансгаз" - генподрядчиком по строительству стадиона к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ФГУП "Спорт-Инжиниринг" (является застройщиком, подведомственно министерству) 14 марта 2018 года.



"После обращения с иском в арбитражный суд города Москвы от АО "Стройтрансгаз" поступило обращение с просьбой рассмотреть возможность внесудебного урегулирования претензий. Учитывая, что основной задачей является скорейшее завершение строительства стадионов, а судебное разбирательство может отразиться на сроках строительства, принято решение о заключении с АО "Стройтрансгаз" соглашения о досудебном урегулировании", - рассказали в "Спорт-Ин".



Напомним, 5 февраля 2018 года министерство спорта РФ подало в арбитражный суд Москвы два иска о взыскании неустоек с АО "Стройтрансгаз". Иски были поданы за нарушение промежуточных сроков отдельных видов работ по стадиону "Нижний Новгород" (483,5 млн рублей) и "Волгоград Арене" (531,6 млн рублей). СТГ в свою очередь с исками согласен не был.



Напомним также, что в середине февраля минспорта РФ сообщило о выходе строительства стадиона "Нижний Новгород" на финишную прямую.



ФГУП "Спорт-Инжиниринг" и минспорта РФ заключили контракт на строительство стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде в ноябре 2014 года. Сумма контракта составила 16 млрд 756 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.