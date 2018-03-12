Последние новости рубрики Общество
14 марта 2018 11:40  [35] Задолженность по зарплате в 525 тысяч рублей погашена перед работниками гостиницы в Сокольском г.о. Нижегородской области
14 марта 2018 11:30  [40] Школа юного инспектора дорожного движения пройдет в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде 17 марта
14 марта 2018 11:23  [73] Минспорта РФ решило заключить мировое соглашение с подрядчиком по строительству стадиона "Нижний Новгород"
14 марта 2018 11:09  [59] Комитет соцзащиты Думы Дзержинска Нижегородской области рассмотрел вопрос техприсоединения ЖК "Северные ворота" 13 марта
14 марта 2018 10:27  [500] "Иностранную студентку-биолога отчислили из ННГУ без объяснения причин", - анонс "Нижегородского рабочего" от 7 марта
14 марта 2018 10:17  [116] Нижегородское правительство планирует выделить почти 150 млн рублей на приобретение 87 квартир для детей-сирот
13 марта 2018 19:01  [441] Более тысячи человек приняли участие в работе форума НРО "Единой России" в г.о. Бор
13 марта 2018 18:59  [1433] Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 14 марта автомобили с проезжей части для уборки снега
13 марта 2018 18:53  [491] "Временные площадки будут построены для передержки собак на время проведения ЧМ-2018", - Владимир Гройсман
13 марта 2018 18:47  [574] Налоговый долг в 23 млн рублей погашен нижегородским производителем алкоголя после возбуждения уголовного дела
Общество

Минспорта РФ решило заключить мировое соглашение с подрядчиком по строительству стадиона "Нижний Новгород"

14 марта 2018 11:23  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство спорта РФ решило заключить мировое соглашение с АО "Стройтрансгаз" - генподрядчиком по строительству стадиона к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ФГУП "Спорт-Инжиниринг" (является застройщиком, подведомственно министерству) 14 марта 2018 года.

"После обращения с иском в арбитражный суд города Москвы от АО "Стройтрансгаз" поступило обращение с просьбой рассмотреть возможность внесудебного урегулирования претензий. Учитывая, что основной задачей является скорейшее завершение строительства стадионов, а судебное разбирательство может отразиться на сроках строительства, принято решение о заключении с АО "Стройтрансгаз" соглашения о досудебном урегулировании", - рассказали в "Спорт-Ин".

Напомним, 5 февраля 2018 года министерство спорта РФ подало в арбитражный суд Москвы два иска о взыскании неустоек с АО "Стройтрансгаз". Иски были поданы за нарушение промежуточных сроков отдельных видов работ по стадиону "Нижний Новгород" (483,5 млн рублей) и "Волгоград Арене" (531,6 млн рублей). СТГ в свою очередь с исками согласен не был.

Напомним также, что в середине февраля минспорта РФ сообщило о выходе строительства стадиона "Нижний Новгород" на финишную прямую.

ФГУП "Спорт-Инжиниринг" и минспорта РФ заключили контракт на строительство стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде в ноябре 2014 года. Сумма контракта составила 16 млрд 756 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph