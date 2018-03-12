Облправительство рассматривает вариант размещения детского технопарка "Кванториум" в здании Дома ученых в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дом ученых в Нижнем Новгороде рассматривается в качестве площадки для создания детского технопарка "Кванториум". Об этом руководитель представительства АНО "Центр социальной сферы Нижегородской области" Сергей Бочаров сообщил на пресс-конференции 14 марта 2018 года.



По его словам, детали проекта находятся на финишной стадии согласования, после чего начнется создание технопарка. Планируется, что объект будет располагаться на территории Дома ученых, расположенного на ул. Октябрьской, 25. Ориентировочные сроки открытия парка – вторая половина 2018 года.



Напомним, что финансирование проекта в течение 2018-2020 годов составит 166 млн рублей, в том числе 100 млн рублей должно быть направлено на эти цели из бюджета области.

Как сообщалось ранее, на площадках технопарка дети будут заниматься по пяти направлениям: проектирование, создание, настройка и испытание пилотируемого дистанционно прототипа транспортного средства (автоквантум), освоение компетенций в области изучения авиационных беспилотных технологий, в том числе, малой беспилотной авиации, являющейся одной из самых перспективных (аэроквантум), освоение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, практических навыков их применения (робоквантум), освоение навыков программирования и проектирования в области защиты информации, современных информационных технологий, работы локальных сетей (IT-квантум) и освоение навыков и компетенций в сфере дизайн-индустрии, макетировании, дизайн-проектировании с применением трехмерного инженерного мышления (промодизайн). Предполагается, что ежегодно в технопарке должно обучаться 800-900 детей в возрасте от пяти до 18 лет.