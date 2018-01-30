Облправительство намерено открыть детский технопарк "Нижегородский Кванториум" в 2018 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено открыть детский технопарк "Нижегородский Кванториум" в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования региона 30 января 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время на подписании находится соглашение между министерством образования РФ и облправительством о предоставлении федеральных субсидий.

"Проект будет запущен в 2018 году после оснащения площадок необходимым оборудованием, проведения ремонтных работ, а также формирования кадрового резерва", - сообщили в областном минобре.

Для реализации образовательных программ "Нижегородского Кванториума" в регионе определены следующие площадки: Нижегородский научно-информационный центр, Выксунский металлургический колледж имени Козерадского, Нижегородский радиотехнический колледж, Дзержинский технический колледж, Арзамасский техникум строительства и предпринимательства, Городецкий губернский колледж.

Как отмечается в распоряжении регионального правительства от 24 августа 2017 года, финансирование проекта в течение 2018-2020 годов составит 166 млн рублей, в том числе 100 млн рублей должно быть направлено на эти цели из бюджета области.

Как сообщалось ранее, на площадках технопарка дети будут заниматься по пяти направлениям: проектирование, создание, настройка и испытание пилотируемого дистанционно прототипа транспортного средства (автоквантум), освоение компетенций в области изучения авиационных беспилотных технологий, в том числе, малой беспилотной авиации, являющейся одной из самых перспективных (аэроквантум), освоение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, практических навыков их применения (робоквантум), освоение навыков программирования и проектирования в области защиты информации, современных информационных технологий, работы локальных сетей (IT-квантум) и освоение навыков и компетенций в сфере дизайн-индустрии, макетировании, дизайн-проектировании с применением трехмерного инженерного мышления (промодизайн). Предполагается, что ежегодно в технопарке должно обучаться 800-900 детей в возрасте от пяти до 18 лет.