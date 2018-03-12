Нижегородская администрация намерена направить почти 27 млн рублей на содержание ул. Б.Покровской в 2018 году

ул. Большая Покровская
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Администрация Нижнего Новгорода намерена направить почти 27 млн рублей на содержание ул. Большой Покровской и прилегающих территорий в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, аукцион на право выполнения данных работ назначен на 6 апреля. Подрядчик должен будет осуществлять постоянный контроль за состоянием покрытия дорог и тротуаров и содержать их в безопасном для движения состоянии, в том числе своевременно вывозить снег и обрабатывать территорию противогололедными материалами в зимний период. Одно из требований к спецтехнике – оборудование системой ГЛОНАСС.
Территория содержания – от пл. Минина до ул. Малой Покровской. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,7 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Контракт будет действовать до конца 2018 года.
Напомним, первая часть ул. Большая Покровская была реконструирована осенью 2017 года, цена контракта составила 171,78 млн рублей. После окончания работ, к их качеству возник ряд претензий. Еще одну часть улицы планируется реконструировать в 2019 году.
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