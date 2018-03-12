Нижегородская администрация намерена направить почти 27 млн рублей на содержание ул. Б.Покровской в 2018 году Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить почти 27 млн рублей на содержание ул. Большой Покровской и прилегающих территорий в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион на право выполнения данных работ назначен на 6 апреля. Подрядчик должен будет осуществлять постоянный контроль за состоянием покрытия дорог и тротуаров и содержать их в безопасном для движения состоянии, в том числе своевременно вывозить снег и обрабатывать территорию противогололедными материалами в зимний период. Одно из требований к спецтехнике – оборудование системой ГЛОНАСС.

Территория содержания – от пл. Минина до ул. Малой Покровской. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,7 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Контракт будет действовать до конца 2018 года.

Напомним, первая часть ул. Большая Покровская была реконструирована осенью 2017 года, цена контракта составила 171,78 млн рублей. После окончания работ, к их качеству возник ряд претензий. Еще одну часть улицы планируется реконструировать в 2019 году.