Подрядчик временно уложит асфальт вместо плитки между рельсами на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик временно уложит асфальт вместо плитки между рельсами на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 1 декабря 2017 года.

Как отметил, комментируя итоги последнего совещания с подрядной организацией, и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко, муниципалитет не планирует принимать работы с выявленными недочётами. "У города как заказчика работ, как и у жителей, тоже есть претензии по качеству благоустройства Большой Покровской. Подрядчик приносит свои извинения нижегородцам за недостатки", - сказал он.

При этом Герасименко обратил внимание, что подрядчик провёл работы меньше, чем за три месяца (контракт был заключен 17 августа 2017 года, работы начались 5 сентября) и, "несмотря на погодные условия и ряд других объективных препятствий, постарался по максимуму выполнить заказ администрации города". "Но замечания есть. Сейчас мы определили проблемные точки, составили дефектные ведомости, в которых и зафиксированы все недостатки. В таком виде работы приняты не будут, устранять недоделки придется подрядчику за счет собственных средств", - добавил и.о. главы администрации.

Он добавил, что основные замечания касаются геометрии рисунка покрытия, неровностями и "поигрыванием" плитки между рельсов.

"Принято единственно верное на сегодняшний день решение – чтобы спокойно пережить зиму, разбитую плитку уберут, а между рельсами на улице Октябрьской временно уложат асфальт. Весной 2018 года, когда мы приступим к дальнейшему благоустройству Большой Покровской, все недочеты подрядчик исправит. Думаю, к майским праздникам центральная улица нашего города будет выглядеть абсолютно по-новому", - резюмировал Александр Герасименко.

Напомним, что контракт на благоустройство ул. Большой Покровской был заключен с ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом". Цена контракта по итогам торгов составила 171,78 млн рублей. Большая часть финансирования поступит из федерального бюджета (около 68%). Также средства выделят областной (около 28%) и местный бюджеты (около 4%). Согласно техзаданию, на указанной территории должны быть обновлены дорожное покрытие и фонари, высажены деревья и засеян газон. Работы должны были быть выполнены до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация запланировала ремонт ещё одного участка ул.Б.Покровской (от трамвайных путей до Госбанка) на 2018 год в рамках федеральной программы.