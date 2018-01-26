Глеб Никитин и Владимир Панов договорились о переносе ремонта второй очереди ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде на 2019 год Общество

Глеб Никитин и Владимир Панов Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов договорились о переносе ремонта второй очереди ул. Большой Покровской на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области.

Согласно сообщению, глава города озвучил это предложение на встрече с врио губернатора региона Глебом Никитиным, которая состоялась 29 января 2018 года. По его словам, перечень объектов программы "Формирование комфортной городской среды" на 2018 год необходимо скорректировать. "В связи с проведением Чемпионата мира существуют очень серьезные требования по безопасности. И завершающий ремонт Большой Покровской, чтобы его сделать качественно и с учетом мнений жителей, и с совершенно другим контролем качества на всех этапах, предлагаю перенести его на 2019 год". – приводит слова главы города пресс-служба губернатора.

Глеб Никитин поддержал предложение мэра по корректировке перечня объектов. "Я поддерживаю мнение, что вторая очередь Большой Покровской - это вопрос 2019 года, необходимо обеспечить контроль качества и не иметь в центре города строительных работ во время проведения Чемпионата мира. Поэтому сейчас перечень необходимо пересмотреть в контексте того, чтобы мы эффективно, качественно и с учетом мнения жителей смогли успеть все сделать", - заявил он.

Для выбора новых объектов для благоустройства в 2018 году Глеб Никитин предложил провести открытый опрос горожан.

Напомним, что в декабре 2017 года по итогам голосования на сайте горадминистрации наибольшее число голосов набрали три территории: парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала. Бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в регионе в 2018 году составит 1,17 млрд рублей. Конкурс дизайн-проектов по программе запланирован на март 2018 года.

Напомним, что первая часть ул. Большая Покровская была реконструирована осенью 2017 года, цена контракта составила 171,78 млн рублей. После окончания работ, к их качеству возник ряд претензий.