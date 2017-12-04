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Общество

Нижегородские депутаты настаивают на включении в бюджет 5 млн рублей на проект восстановления стадиона ДЮСШОР №1

04 декабря 2017 16:03  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородские депутаты настаивают на включении в бюджет 2018 года 5 млн рублей на проект восстановления стадиона Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 (МБОУ КСДЮСШОР №1). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2017 года.

С вопросом о включении данной суммы в проект бюджета на следующий год выступил председатель комиссии Гордумы по соцполитике Василий Пушкин. Директор департамента строительства Юрий Щеголев отметил, что на данный проект на 2018 год деньги не заложены, подчеркнув, что "не на все нужды города получается предусмотреть средства".

Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман обратил внимание, что данный вопрос уже обсуждался и депутаты на заседании профильных комиссий голосовали за выделение данных средств.

"Эти затраты обязательно должны быть включены в проект бюджета, мы столько раз уже откладывали. Это не обсуждается", - заявил Фельдман. Его публично поддержали депутаты Василий Пушкин и Вячеслав Растеряев. Представители администрации на это ничего не ответили.

Ранее сообщалось, что мэрия планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года. Отмечалось, что на территории КСДЮСШОР можно разместить стадион и двухэтажное здание, в котором, в частности будут круговая беговая дорожка, дорожка для спринта, сектор для толкания ядра.

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