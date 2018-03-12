УИК на выездном голосовании не имеет полномочий по оценке физического состояния избирателей, - облизбирком Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Участковая избирательная комиссия на выездном голосовании не имеет полномочий по оценке физического состояния избирателей", - заявила журналистам член Нижегородского облизбиркома на постоянной штатной основе Екатерина Николайчук, комментируя информацию о голосовании врачей в больнице №39 Нижнего Новгорода.

"Я лично выезжала на этот избирательный участок и проводила проверку. Дело в том, что у УИКа нет оснований для отказа в голосовании, если человек подаёт заявление, что по состоянию здоровья не может прибыть на участок. Я посмотрела реестр, там был список от главного врача. К сожалению, у участковой комиссии нет полномочий по оценке состояния здоровья избирателей. Требование законодательства УИК выполнил", - отметила Николайчук.

Она добавила, что решение о признании бюллетеней недействительными в любом случае принимается только при подсчёте голосов.