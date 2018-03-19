Члены комиссии нижегородской Думы по МСУ перенесли вопрос проектирования и строительства школы в Верхних Печерах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссии Гордумы по местному самоуправлению перенесли вопрос проектирования и строительства школы в Нижегородском районе на апрель. Об этом на заседании 19 марта 2018 года сообщила председатель комиссии Ольга Балакина.

Обсуждался вопрос о строительстве школы в VIII микрорайоне Верхние Печеры. Директор департамента строительства Юрий Щеголев сообщил, что в 2016 году по проекту планировки и межевания на территории планировалось построить детский сад и школу, позднее было принято решение о строительстве одной большой школы. Депутат Елена Аржанова ("Единая Россия") заметила, что ситуация постоянно меняется, но ни одного здравого решения до сих пор нет.

"Прошел инвестсовет о выделении участка под строительство школы, а потом появилась информация, что город снова рассматривает вопрос о строительстве детского сада и школы на этом месте. Почему мы потратили полгода, чтобы произошел абсурд, и участок опять разделился. Это просто возмутительно. Я была на приеме у главы региона и у главы города, сейчас вопрос находится у них на контроле", - сообщила Аржанова.

"Этот участок сложный по своей геодезии, там овраги. Мы прошли согласование всех структур в администрации и правительстве области, что там будет одна школа вместо детсада и школы. Потом позиция у Согина (экс-глава администрации Нижегородского района, – прим. НИА "Нижний Новгород") изменилась", - ответил Щеголев. Он также сказал, что управлением капстроительства были выполнены предпроектные работы. Взяли за основу проект Череповца по школе на 1,5 тысячи мест. В планах до сентября 2018 года провести общественные слушания и заказать проектные работы. Предварительно они оцениваются в 16 млн рублей. Но в бюджете 2017-2019 годов не заложены средства на проектирование школ в городе.

Депутаты обратили внимание, что процесс проектирования происходит очень медленно, на что депутат Евгений Лазарев предложил отправить Юрия Щеголева в отставку.

На что депутаты ответили, что этот вопрос находится вне их компетенции, кадровые решения должен принимать глава города Владимир Панов. В итоге депутаты предложили вернуться к вопросу о проектировании школы на апрельском заседании профильной комиссии и написать обращение на имя главы города, чтобы 16 млн запланировали в бюджет 2019 года.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация рассчитывает построить 43 новых здания школ и пристроев к ним в 2018-2027 годах.