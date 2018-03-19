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Общество

Депутат Думы Нижнего Новгорода намерен добиваться избрания нового председателя комиссии по транспорту

20 марта 2018 12:03  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев на заседании профильной комиссии 19 марта 2108 года предложил избрать нового председателя комиссии по транспорту и связи вместо Алексея Гойхмана.

Лазарев инициировал этот вопрос в раздел разное, но обсуждение не было включено в повестку. Двое депутатов проголосовали за рассмотрение этого вопроса, трое, включая Алексея Гойхмана, против.

На вопрос корреспондента НИА "Нижний Новгород" о том, в связи с чем Лазарев поднял этот вопрос, депутат ответил, что в работе Гойхмана есть ряд серьезных промахов. Главными он назвал доведение до банкротства муниципальных транспортных предприятий, бардак на предприятиях "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс".

"Все идет к тому, что муниципальный транспорт загнется, а муниципальные предприятия будут банкротами. Рынок частников увеличивается. Все это сопровождается скандалами, связанными с переделом в пользу частников. Имеются ввиду перевозчик Мещеряков и компания "Русская Тройка". В то же время произошел арест Ковалева и ситуация с Каргиным", - рассказал Лазарев.

Лазарев заметил, что Гойхман более 12 лет руководит комиссией по транспорту Думы Нижнего Новгорода, но никаких улучшений за этот период не произошло.

"Если говорить о метро, город до сих пор не знает, в какую сторону пойдет следующая ветка метро. Необходимо повышать пассажиропоток, чтобы выходить на рентабельность", - добавил Лазарев.

Депутат добавил, что будет инициировать вопрос о переизбрании председателя транспортной комиссии снова, на заседании комиссии по транспорту в апреле 2018 года.

Напомним также, нижегородская мэрия начала работу по исправлению маршрутной сети, введенной в 2017 году.

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