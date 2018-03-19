И.о. гендиректора Дмитрий Цыганков в данный момент проводит рабочие встречи и совещания, - НПАТ Политика

Дмитрий Цыганков Фото: НИА "Нижний Новгород"

И. о. генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков продолжает работу во время проведения обыска в его офисе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии 20 марта 2018 года.

Согласно информации, Цыганков в данный момент проводит рабочие встречи и совещания. На предприятии также добавили, что обыски не нарушили работу предприятия, общественный транспорт работает по расписанию.

Напомним, 20 февраля 2018 года глава города Владимир Панов заявлял о намерении назначить генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" (сейчас фактическим руководителем является Цыганков в статусе и.о.).

31 января прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Дмитрия Цыганкова, который является руководителем МП "Нижегородпассажиравтотранс" и одновременно – ряда коммерческих организаций.

В январе 2017 года прокуратура заявляла об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.