Последние новости рубрики Политика
20 марта 2018 15:51  [544] Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова проводит УЭБиПК ГУ МВД
20 марта 2018 13:54  [1084] Виктор Большаков официально представлен в должности руководителя УФНС по Нижегородской области 20 марта
20 марта 2018 13:30  [449] И.о. гендиректора Дмитрий Цыганков в данный момент проводит рабочие встречи и совещания, - НПАТ
20 марта 2018 13:25  [285] ОНК Москвы намерена проверить условия содержания под стражей экс-начальника нижегородского УФНС
20 марта 2018 12:52  [704] Обыски идут в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова 20 марта
20 марта 2018 12:50  [381] Замдиректора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность
19 марта 2018 18:59  [178] "Иностранные наблюдатели дали высокую оценку тому, как были организованы выборы", - Николай Пугин
19 марта 2018 17:43  [1328] "Есть ощущение, что выборы прошли достаточно чисто", - Евгений Семенов
19 марта 2018 17:00  [368] "Обновленная политическая система в Нижегородской области является состоятельной и работает успешно", - Денис Москвин
19 марта 2018 15:57  [2939] СИЗО "Лефортово" опровергает информацию о смерти у них экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова
Политика

Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова проводит УЭБиПК ГУ МВД

20 марта 2018 15:51  [544] Политика
Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова проводит УЭБиПК ГУ МВД

Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова проводит УЭБиПК ГУ МВД

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова проводит управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 20 марта 2018 года.

Согласно информации, проводимые мероприятия не являются обысками. Как сообщили агентству в полиции, уголовного дела в отношении Цыганкова в настоящее время нет, сотрудники УЭБиПК действуют в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, что информация об обысках в офисе Цыганкова поступила утром 20 марта. По данным предприятия, сам руководитель НПАТ продолжает работу в штатном режиме.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph