Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова проводит УЭБиПК ГУ МВД
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Оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова проводит управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 20 марта 2018 года.
Согласно информации, проводимые мероприятия не являются обысками. Как сообщили агентству в полиции, уголовного дела в отношении Цыганкова в настоящее время нет, сотрудники УЭБиПК действуют в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности.
Напомним, что информация об обысках в офисе Цыганкова поступила утром 20 марта. По данным предприятия, сам руководитель НПАТ продолжает работу в штатном режиме.
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