Парк "Дубки" и Щелоковский хутор вошли в число первоочередных территорий для благоустройства в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Парк "Дубки" и Щелоковский хутор вошли в число лидеров голосования по программе "Комфортная городская среда" в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе заседания Гордумы 21 марта 2018 года сообщил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Роман Ухабин.

По его словам, всего в рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года приняли участие более 270 тысяч жителей Нижнего Новгорода.

Роман Ухабин сообщил, что по итогам голосования были определены по пять основных территорий в каждом районе города, и отметил, что окончательные результаты будут представлены на общественной комиссии 22 марта 2018 года. После этого они будут размещены на сайте администрации города и все изменения будут внесены в муниципальную программу до конца марта.

Так, в Автозаводском районе больше всего голосов (21 247) жители отдали за сквер по ул. Прыгунова. В данную территорию входит пространство от ул. Лескова до ул. Южное шоссе: скверы №1 и №2 по ул. Прыгунова, сквер "Памяти погибших сотрудников милиции". На втором месте территория вдоль озера по ул.Пермякова - 12 939 голосов.

В Канавинском районе в числе лидеров оказался сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской революции) – 6,6 тысячи голосов и территория вокруг Мещерского озера, включая сквер по Мещерскому бульвару - 4 314.

В Ленинском районе было отдано предпочтение парку "Дубки" (в границах пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 44 917 голосов, парк "Станкозавода" (пересечение ул. Перекопская и Арктическая) – 26 807 голосов и территории вокруг озера Силикатное – 16 275 голосов.

В Московском районе лидером по количеству голосов (6 590) стали сквер на пл. Героев (в границах улицы проспект Героев д.43 и ул. 50-летия Победы д.25) и сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д.6 ул. Просвещенская). На втором месте - сквер по улице Просвещенская, напротив школы №115, территория перед ТЦ "Серпантин", сквер у роддома №5 по ул. Просвещенской - 6 375 голосов.

В Нижегородском районе проголосовали за сквер им. 1905 года – 6 539 голосов и улицу Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им.Свердлова) – 6 148 голосов.

В Приокском районе первое место заняла территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе) - 13 080 голосов, на втором месте бульвар по пр.Гагарина (вдоль трамвайных путей от д.104 до д.146 по пр. Гагарина) – 11 649 голосов.

В Советском районе: пляжные зоны на "Втором озере" и на "Третьем озере" Щелоковского хутора – 10 555 голосов и Парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина – 7 476 голосов.

В Сормовском районе сквер по ул. Ефремова, у д.1 (Центр Сормово) -13 653 голосов и парк "Светлоярский" - 9 881 голосов.

Как сообщили в горадминистрации, общественные пространства, занявшие первые места по каждому району, начнут благоустраивать уже в 2018 году году. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подчеркнул, что и объекты благоустройства, занявшие второе, третье, четвертое и пятое места, без внимания не останутся. "Программа "Формирование комфортной городской среды" рассчитана на пять лет, и результаты голосования станут основой для долгосрочных планов благоустройства в городе. Это движение в правильном направлении – по моему глубокому убеждению, именно горожане должны решать, каким хотят видеть свой город", - заявил мэр.

На заседании Думы Роман Ухабин также рассказал, что департамент также рассмотрит несколько тысяч предложений по "иным территориям", не вошедшим в перечень для голосования. По его словам, предварительный анализ показал, что основная часть предложений относится к вопросу благоустройства дворовых территорий. "В связи с этим, появилась необходимость расширения программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы" в части благоустройства дворовых территорий", - отметил он.

Напомним, рейтинговое голосование# проводилось в день выборов 18 марта 2018 года. Как сообщалось ранее, в нём приняли участие более 350 тысяч жителей Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, всего на голосование по Нижнему Новгороду было выставлено 81 общественное пространство - по 10 в семи районах и 11 в Автозаводском. Можно было проголосовать максимум за пять объектов, в том числе и за любой объект не из списка, вписав его название в пустую строку.