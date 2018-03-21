Прокуратура внесла представление в Думу Нижнего Новгорода о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Сорокина

Олег Сорокин
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Прокуратура Нижегородской области внесла представление в Думу Нижнего Новгорода о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Сорокина. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 21 марта 2018 года.
Согласно информации, прокуратура провела проверку по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО о нарушении требований антикоррупционного законодательства депутатом Гордумы Сорокиным.
По результатам проверки было установлено, что им не отражен в справке о доходах за 2016 год договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тысяч рублей. Кроме того, Сорокиным значительно занижен полученный доход за 2016 год.
Напомним, 6 января 2018 года Сорокин был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду на квадроцикле в Городецком районе. Свою вину он не признавал, однако на медицинском освидетельствовании в крови депутата был обнаружен алкоголь в размере 0,3 промилле. В феврале суд признал Сорокина виновным в управлении квадроциклом в состоянии опьянения.
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