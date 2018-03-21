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Экономика

Администрация Нижнего Новгорода положительно оценила идею увеличения числа дорожных МП

21 марта 2018 18:53  [175] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода положительно оценила идею увеличения числа дорожных МП

Администрация Нижнего Новгорода положительно оценила идею увеличения числа дорожных МП

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода положительно оценила идею увеличения числа дорожных МП

Администрация Нижнего Новгорода положительно оценила идею увеличения числа муниципальных предприятий по ремонту дорог. Об этом глава города Владимир Панов сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" после заседания Гордумы 21 марта 2018 года.

"Поддерживаю это направление, ставка сделана правильно. Муниципальные предприятия в определенный период времени считались неэффективными. Мы уходили от них. Сейчас, наоборот, мы возвращаемся к муниципальному управлению ", - сказал Панов.

"Отношусь к данной инициативе положительно. Вся доходная часть, которую будут получать муниципальное предприятия, останется в бюджете. Но на данный момент по закону, МП наряду с частными компаниями, участвуют в аукционах. Тот, что предложил более низкую цену, имеет право работать на этом рынке. Если бы у МП был бы приоритет в этом вопросе, было бы лучше", - ответил заместитель директора департамента дорожного хозяйства администрации города Роман Ухабин.

В Нижнем Новгороде работают три муниципальных предприятия, которые являются генподрядчиками и занимаются, в том числе ямочным ремонтом (в Сормовском районе – МП "Дорожник", в Автозаводском – МП "РЭД", в Канавинском районе – МП "Коммунальное хозяйство"). В остальных районах ремонт дорог проводят частники.

Напомним, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов считает необходимым увеличить число муниципальных дорожных предприятий.

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