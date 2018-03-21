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Общество

Правительство РФ намерено выделить из резервного фонда 645,5 млн рублей Нижегородской области на строительство метро

22 марта 2018 13:06  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ намерено выделить 645,5 млн рублей Нижегородской области на строительство метрополитена. Об этом говорится в материалах к заседанию правительства РФ 22 марта 2018 года.

Согласно информации, средства могут быть выделены из резервного фонда.

Напомним, контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").

Также напомним, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. 13 сентября 2017 года в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель организации–генподрядчика.

Замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта сообщал о том, что готовность станции метро "Стрелка" составляет 77%. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин 15 марта сообщил, что готовность "Стрелки" составляет 94%.

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