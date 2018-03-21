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Общество

Сергей Мольков назначен директором МП "Нижегородские бани"

23 марта 2018 14:01  [142] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сергей Мольков назначен директором МП "Нижегородские бани". Об этом Николай Сатаев, который официально покинул этот пост 23 марта 2018 года в связи с назначением председателем комиссии по экономике, сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород".

"Сегодня, 23 марта, я официально уволился. На этот пост назначен Сергей Мольков. Сегодня либо в понедельник приступит к своим обязанностям", - уточнил Сатаев.

Что касается кандидатуры Молькова на посту директора "Нижегородских бань", то Сатаев уверен в компетентности нового руководителя. "Я с ним проработал не один десяток лет. В Канавинском районе он хорошо зарекомендовал себя. Он может работать на любой должности, по любой специальности ", - считает Сатаев.

Напомним, ранее Николай Сатаев рекомендовал на пост директора "Нижегородских бань" своего заместителя. Сам проработал на этой должности с с апреля 2016 года.

Также напомним, что Сергей Мольков в 2008-2011 годах возглавлял городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры и был освобожден от должности в июне 2011 года после резкой критики в адрес структурного подразделения со стороны главы горадминистрации Олега Кондрашова.

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