Последние новости рубрики Политика
23 марта 2018 15:28  [106] Администрация Нижнего Новгорода не определилась со сроками проведения конкурса на должность гендиректора НПАТ
23 марта 2018 14:12  [285] Суд отказал адвокатам в апелляции на продление ареста экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину
22 марта 2018 18:57  [1953] Депутат нижегородского Заксобрания подозревается в уклонении от уплаты налогов
22 марта 2018 18:41  [1642] Нижегородское СУ СК возбудило уголовное дело в отношении Александра и Владимира Глушковых
22 марта 2018 17:51  [1362] Более 800 нижегородцев пришли на встречу с главой города Владимиром Пановым в Сормовском районе
22 марта 2018 12:04  [302] Более 40 нарушений зафиксировал Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области на выборах 18 марта
22 марта 2018 09:19  [806] Результаты голосования на одной из УИК Канавинского района Нижнего Новгорода признаны недействительными
21 марта 2018 18:28  [1573] Прокуратура внесла представление в Думу Нижнего Новгорода о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Сорокина
21 марта 2018 18:19  [671] Заседание Думы Нижнего Новгорода 21 марта
21 марта 2018 17:26  [6665] Пресс-показ фильма "Олег Сорокин. Опровержение лжи Мамонтова и "Пожирателя" состоялся в Москве
Политика

Администрация Нижнего Новгорода не определилась со сроками проведения конкурса на должность гендиректора НПАТ

23 марта 2018 15:28  [106] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Конкурс на должность генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" по-прежнему не объявлен. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи горадминистрации 23 марта 2018 года.

В департаменте отметили, что о дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

На вопрос о дальнейшей работе и.о. гендиректора предприятия Дмитрия Цыганкова в департаменте ответили, что все решения будут приняты по итогам проверок.

В свою очередь глава города Владимир Панов после заседания Гордумы 21 марта 2018 года заявлял о том, что работа по поиску кандидатуры пока идет. "Задача администрации по поиску как стояла, так и стоит. Есть несколько кандидатов. Я считаю, лучше 10 раз отмерить, потом отрезать - не спешить", - ответил Панов.

Как сообщалось ранее, 20 марта УЭБиПК ГУ МВД РФ по Нижегородской области проводили оперативные мероприятия в офисе Цыганкова.

Напомним, Владимир Панов в феврале 2018 года сообщал о намерении назначить генерального директора НПАТ максимально оперативно.

Напомним также, что в январе 2016 года, назначая Цыганкова и.о. директора, теперь уже бывший глава администрации города Сергей Белов выразил надежду, что изменения в деятельности НПАТ все увидят к концу 2016 года.

В начале 2018 года признала нарушениями деятельность Дмитрия Цыганкова. Фактический руководитель муниципального предприятия продолжает оставаться учредителем и акционером ряда коммерческих структур.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph