Администрация Нижнего Новгорода не определилась со сроками проведения конкурса на должность гендиректора НПАТ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Конкурс на должность генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" по-прежнему не объявлен. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи горадминистрации 23 марта 2018 года.

В департаменте отметили, что о дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

На вопрос о дальнейшей работе и.о. гендиректора предприятия Дмитрия Цыганкова в департаменте ответили, что все решения будут приняты по итогам проверок.

В свою очередь глава города Владимир Панов после заседания Гордумы 21 марта 2018 года заявлял о том, что работа по поиску кандидатуры пока идет. "Задача администрации по поиску как стояла, так и стоит. Есть несколько кандидатов. Я считаю, лучше 10 раз отмерить, потом отрезать - не спешить", - ответил Панов.

Как сообщалось ранее, 20 марта УЭБиПК ГУ МВД РФ по Нижегородской области проводили оперативные мероприятия в офисе Цыганкова.

Напомним, Владимир Панов в феврале 2018 года сообщал о намерении назначить генерального директора НПАТ максимально оперативно.

Напомним также, что в январе 2016 года, назначая Цыганкова и.о. директора, теперь уже бывший глава администрации города Сергей Белов выразил надежду, что изменения в деятельности НПАТ все увидят к концу 2016 года.

В начале 2018 года признала нарушениями деятельность Дмитрия Цыганкова. Фактический руководитель муниципального предприятия продолжает оставаться учредителем и акционером ряда коммерческих структур.