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Общество

Почти на 50% выросла раскрываемость коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2018 году

25 марта 2018 11:36  [64] Общество
Почти на 50% выросла раскрываемость коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2018 году

Почти на 50% выросла раскрываемость коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2018 году

Почти на 50% выросла раскрываемость коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2018 году. Об этом прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Несвит сообщил в интервью телекомпании "Волга".

По его словам, за два истекших месяца наблюдается резкий рост количества выявленных преступлений в данной сфере рост составляет 49%. Кроме того, на 39% ( с 28 до 46 человек) выросло количество лиц, подозреваемых в совершении данных преступлений. По данным прокуратуры, в 2017 году было совершено 320 преступлений коррупционной направленности, еще 218 было выявлено по линии ГУ МВД по Нижегородской области.

Одновременно с этим, характеризуя ситуацию борьбы с преступностью коррупционной направленности, начальник Следственного управления Следственного Комитета РФ по Нижегородской области Андрей Виноградов подтвердил приоритетный характер борьбы с коррупцией: "Мы будем наращивать усилия для того, чтобы очистить Нижегородскую область от коррупционеров".

Комментируя возбужденные уголовные дела в отношении двух депутатов Законодательного собрания и депутата одного из сельских советов (имеются в виду дела в отношении братьев Глушковых и дело Евгения Кузьмина), Андрей Виноградов подчеркнул, что "данные уголовные дела - далеко не последние: снижать темпы работы не будем ровно до тех пор, пока жители Нижегородской области не почувствуют качественного улучшения жизни в этой связи".

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