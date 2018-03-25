Ремонт крыш шести башен Нижегородского кремля выполнит ООО "Фрегат" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Ремонт крыш шести башен Нижегородского кремля выполнит ООО "Фрегат" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, компания "Фрегат" стала победителем конкурса, прошедшего 26 марта. В процедуре также участвовало ООО "Строительно-реставрационное предприятие "Наследие" (Нижний Новгород), однако запрошенная им стоимость контракта оказалась выше – 2,8 млн рублей. ООО "Фрегат" оценило работы в 2,7 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2,85 млн рублей.

Ремонт должен быть завершён до 14 мая.



Напомним, ремонту подлежат крыши башен Нижегородского кремля, выходящие на пл. Минина, – Коромысловой, Никольской, Кладовой, Дмитровской, Пороховой, Георгиевской. Запланирована окраска кровель с предварительной расчисткой от старых закрасок, пайкой швов покрытия башен и проолифкой. Кроме того, будет покрытие из кровельного железа на зубцах Дмитровской башни, которое частично пришло в негодность.



Напомним также, что правительство региона выделило более 20 млн рублей на капремонт ступеней и площадок у Северной и Ивановской башен Нижегородского кремля.



Как сообщалось ранее, в начале марта ООО "Фрегат" выиграло контракт на ремонт флигеля Дома военного губернатора в Нижнем Новгороде. Стоимость контракта составила 12,94 млн рублей.



СПРАВКА:

ООО "Фрегат" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2014 году. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Генеральный директор – Антон Сергеевич Корягин, учредители – он же, а также Сергей Иванович Корягин, Денис Александрович Яшнов.