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Политика

Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Николай Ингликов задержан 27 марта

27 марта 2018 17:01  [689] Политика
Николай Ингликов

Николай Ингликов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат городской Думы, руководитель МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" Николай Ингликов задержан 27 марта 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в горадминистрации.

Известно, что Ингликов был задержан не на территории предприятия. Оперативные мероприятия проводятся следователями СК. До следственного управления в данный момент дозвониться не удалось. Сотовый телефон Николая Ингликова в настоящее время отключен.

Напомним, в начале марта со ссылкой на источник сообщалось, что Николай Ингликов в ближайшее время может покинуть пост.

Напомним также, что в январе 2018 года стало известно о конфликте Ингликова и предпринимателей, занимающихся похоронным бизнесом.

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