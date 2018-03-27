Внук умершей в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой обратился за помощью к начальнику ГУ МВД Юрию Кулику Происшествия

Клавдия Кузьмина Фото: Из семейного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Внук умершей в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой Павел Кузьмин направил обращение начальнику ГУ МВД России по Нижегородской области Юрию Кулику. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил юрист потерпевшей стороны Антон Салеев 27 марта 2018 года.

3 апреля 2018 года исполнится один год с момента трагедии в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30", пенсионерка умерла в реанимации от развившегося отека мозга.

Кузьмин ранее рассказывал об обстоятельствах смерти пожилой женщины. Она попала в урологическое отделение городской больницы №30 31 марта 2017 года с рядовой жалобой. Ночью пошла в туалет, где по неясным причинам упала в обморок и при падении ударилась головой о выступающий край эмалированного поддона душевой кабины. По словам внуков пенсионерки, получившую травму женщину осмотрели только на утро следующего дня, а 3 апреля она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

После смерти пожилой женщины, Кузьмин обратился отдел полиции №4 УМВД России по городу. Был получен отказ в возбуждении дела по факту ее смерти, который внук оспаривал в Канавинской районной прокуратуре. Салеев также напомнил, что в августе 2017 года по факту неоказания своевременной медицинской помощи неустановленными лицами из числа медицинских работников ГБУЗ НО "ГКБ № 30" больной Кузьминой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 124 УК РФ, которое расследуется до настоящего времени.

В октябре 2017 года Московский районный суд начал рассмотрение иска внуков Кузьминой о возмещении морального вреда на сумму в 1 млн рублей. По словам Салеева, им были поданы ходатайства о приобщении к материалам дела проверок Росздравнадзора (оштрафовавшего больницу на 50 тысяч рублей), минздрава Нижегородской области, а также о вызове в суд двух медсестер, дежуривших в день смерти нижегородки. В ноябре 2017 года судебное заседание было отложено до настоящего времени ввиду необходимости проведения дополнительной медико-социальной экспертизы, которая до сих пор не готова.

"Уже семь месяцев продолжается расследование уголовного дела по факту неоказания медицинской помощи, виновные до сих пор не найдены. Остается неясным, почему к человеку, дважды за время ночной смены упавшему в обморок, так ни разу и не подошел дежурный врач. Следствие за такой серьезный срок не смогло установить даже подозреваемых. Следствие до сих пор ведется против неустановленных лиц, хотя список сотрудников, которые должны были дежурить в ту ночь в больнице, доподлинно известен. По всем этим вопросам мы и решили обратиться напрямую к Юрию Кулику", - ответил Кузьмин.