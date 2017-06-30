Внуки получившей травму в больнице нижегородки оспаривают отказ МВД в возбуждении дела по факту ее смерти Происшествия

Клавдия Кузьмина Фото: Из семейного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Внуки получившей травму в больнице нижегородки оспаривают в прокуратуре отказ МВД в возбуждении дела по факту ее смерти. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил их адвокат Антон Салеев 3 июля 2017 года.



Павел Кузьмин - внук Клавдии Кузьминой – рассказал информагентству, что его бабушка попала в урологическое отделение городской больницы №30 31 марта 2017 года.



"Ночью Клавдия Михайловна пошла в туалет, где по неясным причинам упала в обморок и при падении ударилась головой о выступающий край эмалированного поддона душевой кабины. Шум разбудил соседок по комнате, они дотащили ее до кровати и позвали медсестру. Она обработала рану и приказала ждать доктора, но он все не приходил. Утром медсестры позвали больных завтракать. Клавдия Михайловна попробовала сесть на кровати и попросила воды. Оставшаяся в палате женщина не хотела оставлять ее одну, но та очень просила попить. Вернувшись со стаканом воды, женщина обнаружила бабушку свалившейся с кровати без сознания", - рассказал Павел Кузьмин.



Он также отметил, что в таком состоянии Клавдию Кузьмину нашел врач уже утренней смены. "Ее срочно перевезли в реанимацию, и в ночь на 3 апреля Клавдия Михайловна умерла, не приходя в сознание. Когда я забирал вещи бабушки из больницы в ее сумке, я нашел три шоколадки, которые она взяла в подарок для врачей. Они были бережно завернуты в пакетик, и так ей и не пригодились, потому что ни один врач, пока она была в сознании, к ней так ни разу и не подошел", - подчеркнул Павел Кузьмин.



Запросы в связи со случившимся были разосланы внуками Клавдии Кузьминой в УМВД России по Нижнему Новгороду, министерство здравоохранения Нижегородской области, федеральную службу по надзору в области здравоохранения. В минздраве региона отметили, что нарушений порядков оказания медпомощи выявлено не было.



"Росздравнадзор - единственная служба, которая провела расследование. По его результатам было обнаружено, что факт получения черепно-мозговой травмы нигде не был зафиксирован; раннее выявление черепно-мозговой травмы с последующим переводом пациентки в специализированный стационар выполнено не было; отсутствует запись в листе назначений, заключение рентгенолога, данные в дневниках дежурного уролога, внешнего консультанта-нейрохирурга о выполнении пациентке обзорной рентгенографии костей черепа. При этом дежурный реаниматолог в дневнике указывает об отсутствии костной патологии на рентгенограммах; в заключительном клиническом диагнозе отсутствуют сведения о наличии повреждений мягких тканей головы", - отметил Павел Кузьмин.



Как пояснил НИА "Нижний Новгород" адвокат Антон Салеев, в апреле 2017 года отдел полиции №4 УМВД России по городу отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Клавдии Кузьминой.



"В конце июня была подана жалоба на это решение в Канавинскую районную прокуратуру. Если прокуратура никаких нарушений в этом не найдет – пойдем в суд", - уточнил адвокат.