Празднование юбилея Максима Горького в Нижнем Новгороде 28 марта пройдёт в сокращённом формате из-за траура

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Посвящённые 150-летию Максима Горького мероприятия в Нижнем Новгороде 28 марта пройдут в сокращённом формате в связи с объявленным в России днём траура. Об этом сообщают организаторы праздничных мероприятий.
Согласно информации, на торжественном праздновании дня рождения писателя в нижегородском государственном театре драмы отменены фуршет, танцевальные номера, театральные зарисовки и артисты на входе.
Кроме того, в этот день будут проходить мероприятия в рамках II Международного литературного фестиваля им.М.Горького, торжественное открытие XXXVIII Международной научной конференции "Горьковские чтения-2018" в НГХМ, а также различные мероприятия в библиотеках города. Все они также пройдут в усечённом режиме.
Как сообщалось ранее, траур в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерове объявлен в России 28 марта.
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