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Культура и отдых

Родственник Максима Горького вручил врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину документы писателя

28 марта 2018 17:51  [169] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Супруг правнучки Максима Горького Евгений Барченков вручил врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину документы писателя.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, 28 марта 2018 года во время торжественного мероприятия в честь 150-летия писателя в нижегородском драмтеатре Никитину были переданы записка-завещание писателя с его подписью, записные книжки его сына о поездке в 1918 году в Сибирь, фотографии Феликса Дзержинского, которые он подарил Екатерине Пешковой, и ряд других документов, которые представляют интерес для изучения творчества Горького.

"Хочется также от имени семьи Пешковых поблагодарить Глеба Никитина за то, что активно включился в работу по подготовке к юбилею Максима Горького", - добавил Барченков.

"Огромное спасибо семье Пешковых за этот бесценный дар. С огромным волнением я держу эти документы и передаю их в нижегородский музей Максима Горького", - поблагодарил за подарок Никитин.

"Юбилей Максима Горького имеет большое значение для страны и мира. Есть указ президента о праздновании этого события, ЮНЕСКО внесло юбилей в список памятных дат. Сегодня мы обсудили, как реализуется план мероприятий. Работа идет уже два года и будет продолжаться в течение всего 2018 года, а какие-то события станут традиционными. Более трети мероприятий федерального плана проводятся в Нижнем Новгороде, это основная площадка. Хотя события, посвященные Горькому, проходят сегодня по всей стране – это открытые уроки, фестивали, просветительские мероприятия", - добавил глава региона.

И.о. председателя Заксобрания Ольга Щетинина отметила, что депутаты выступили с инициативой провести уроки в школах. "Встречи со школьниками проходят не только в Нижнем Новгороде, но и районах области. После таких уроков мы видели, как ребята откликаются, узнают действительно много нового для себя. Мы говорим о Горьком как о человеке, как о нашем земляке, говорим о его героях, прототипами которых были сами нижегородцы. Самое главное - привлечение внимания к творчеству Горького", - сказала она.

Также сегодня Никитин возложил цветы к памятнику Горькому на одноименной площади. Перед началом церемонии была объявлена минута молчания по погибшим при пожаре в Кемерове.

Напомним, 28 марта мероприятия в честь юбилея Горького проходят в сокращенном формате в связи с национальным трауром.

В день рождения Максима Горького, 28 марта, Нижний Новгород посетили потомки писателя: правнуки Максим, Екатерина и Надежда Пешковы.

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