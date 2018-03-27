Нижегородская мэрия отложила повторный аукцион по детсаду в "Цветах" до урегулирования вопроса с субсидиями Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода отложила повторный аукцион по детсаду в "Цветах" (ул. Сахарова) до урегулирования вопроса с субсидиями. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации 28 марта 2018 года.

Согласно информации, строительство детского сада должно вестись из бюджета города за счет федеральных и региональных субсидий. Однако, в связи с тем, что аукцион не состоялся, срок окончания строительства сдвигается, и в текущем году достроить объект не представляется возможным.

В связи с этим горадминистрация направила в правительство области письмо с просьбой перераспределить часть средств на 2019 год. Если от региона будет получено согласие, то мэрия намерена объявить повторный аукцион "в кратчайшие сроки".

Напомним, аукцион на строительство детского сада в ЖК "Цветы" не состоялся по причине того, что единственная заявка – от ООО "Грэйдстрой" – была признана не соответствующей требованиям.

Также напомним, что еще в одном жилкомплексе Нижнего Новгорода – "Аквамарине" – тоже планировалось в 2018 году строительство детского сада, однако аукцион был отменен из-за попадания земельного участка в санитарно-защитную зону производства АО "Мельинвест". Как поясняли в горадминистрации, "Мельинвест" намеревался переоформить документы к проведению конкурса, однако затем перенес это на май 2018 года.

Отметим, что оба жилых комплекса построены фирмами ГК "Столица Нижний".