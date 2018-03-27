Ремонт фасадов домов к ЧМ-2018 начался в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт фасадов домов к Чемпионату мира по футболу 2018 года начался в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 28 марта 2018 года.

Согласно информации, договоры выполнение этих работ заключены с ООО "СК Центрстрой", ООО "Фасад-Плюс" и ООО "Гефест". Работы по ремонту фасадов будут проведены на 23 домах по адресам: пр. Молодежный, 1, 3, 3/17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74; ул. Толбухина, 12; ул. Красноуральская, 12, 14.

По словам первого заместителя главы администрации Автозаводского района Сергея Лукоянова, ремонт осуществляется с сохранением исторически сложившегося облика зданий, с применением специальных технологий.

"В настоящее время проводятся штукатурные работы. Технические характеристики материалов, применяемых для восстановления штукатурного слоя фасадов домов, позволяют проводить данные виды работ в условиях отрицательных температур. Подрядчики пользуются противоморозной добавкой для цементных растворов и бетона, которая не снижает их прочность", - пояснил Лукоянов.

Он также добавил, что графики производства работ по ремонту фасадов многоквартирных домов заранее согласованы с администрацией района. Согласно утвержденному плану мероприятий, все работы должны быть завершены до 15 мая 2018 года.

Напомним, облправительство утвердило положение о выделении субсидий на ремонт фасадов к ЧМ-2018.

Напомним также, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.