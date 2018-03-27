Мероприятия в честь 150-летия Максима Горького будут проходить в Нижнем Новгороде до конца 2018 года (программа) Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мероприятия в честь 150-летия Максима Горького будут проходить в Нижнем Новгороде до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Основные торжества прошли вчера, 28 марта, в день рождения Горького. Но на этом празднование не заканчивается. Как отметил глава город Владимир Панов, на сайте администрации Нижнего Новгорода размещен календарь юбилейных мероприятий на 2018 год. "Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное. Нижний – в определенном смысле хранитель горьковского наследия, а это и честь, и миссия – ответственная, приятная, развивающая город духовно", - приводятся слова главы города.

Мероприятия будут проходить в течение всего года. Так, 20 мая будет праздноваться 90-летие со дня открытия Нижегородского литературного музея имени М. Горького. В мае же пройдет городской литературный фестиваль #ЧитайГорький, 20-26 июля – II фестиваль российского кино "Горький fest".

На июль запланировано проведение XXXIII Семинара директоров литературных музеев России имени Натальи Шахаловой. 1 сентября в школах пройдут тематические уроки, посвященные Максиму Горькому.

Завершится празднование юбилея писателя в 2018 году "Горьковскими елками".

План мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького

(Информация подготовлена департаментом культуры администрации Нижнего Новгорода. Мероприятия, посвященные юбилею писателя, также проводятся министерством культуры Нижегородской области и подведомственными ему учреждениями).