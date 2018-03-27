Мероприятия в честь 150-летия Максима Горького будут проходить в Нижнем Новгороде до конца 2018 года (программа)

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Мероприятия в честь 150-летия Максима Горького будут проходить в Нижнем Новгороде до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Основные торжества прошли вчера, 28 марта, в день рождения Горького. Но на этом празднование не заканчивается. Как отметил глава город Владимир Панов, на сайте администрации Нижнего Новгорода размещен календарь юбилейных мероприятий на 2018 год. "Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное. Нижний – в определенном смысле хранитель горьковского наследия, а это и честь, и миссия – ответственная, приятная, развивающая город духовно", - приводятся слова главы города.
Мероприятия будут проходить в течение всего года. Так, 20 мая будет праздноваться 90-летие со дня открытия Нижегородского литературного музея имени М. Горького. В мае же пройдет городской литературный фестиваль #ЧитайГорький, 20-26 июля – II фестиваль российского кино "Горький fest".
На июль запланировано проведение XXXIII Семинара директоров литературных музеев России имени Натальи Шахаловой. 1 сентября в школах пройдут тематические уроки, посвященные Максиму Горькому.
Завершится празднование юбилея писателя в 2018 году "Горьковскими елками".
План мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького
(Информация подготовлена департаментом культуры администрации Нижнего Новгорода. Мероприятия, посвященные юбилею писателя, также проводятся министерством культуры Нижегородской области и подведомственными ему учреждениями).
|
Дата проведения
|
Форма и наименование мероприятия
|
Место проведения
|
Март
|
23-31 марта
|
Неделя детской и юношеской книги-2018 "Максимально Горький"
|
Детские муниципальные библиотеки
|
24 марта
12:00
|
Литературная композиция
"Певец человеческой красоты"
|
Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых
|
26-31 марта
|
Неделя детской и юношеской книги "Горьковская неделя"
|
ЦГДБ им. А.М. Горького, детские библиотеки города
|
26-31 марта
|
II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького
|
Культурно-образовательные учреждения города
|
26 марта – 9 апреля
|
Фотовыставка "Максим Горький и фотография".
|
Русский музей фотографии
|
28-29 марта
|
XXXVIII Международная научная конференция Горьковские чтения-2018 "Мировое значение творчества М.Горького"
|
Государственный музей
А.М.Горького, ННГУ имени Н.И.Лобачевского,
НГПУ имени К.Минина, НИРО, НГОУНБ
|
28-29 марта
|
Сетевая перекличка "#ГорькийДеньсписателем"
|
ЦГДБ им. А.М. Горького
|
29 марта
|
Городской "Праздник вдохновения и творчества", международный литературный фестиваль имени .Максима Горького
|
ЦГДБ им. А.М. Горького
|
март
|
Цикл тифлоэкскурсий "Доступный Нижний":
"Дом детства" (тифлоэкскурсия в Музей "Детства А. М. Горького "Домик Каширина")
|
Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых
|
С 1 по 30 марта
|
Книжно-иллюстративные выставки:
1."Год Горького"
2."С верой в человека"
3."Крылья Буревестника"
|
Автозаводский филиал
НЦСБС
"Филиал для слабовидящих граждан"
|
Конец марта – начало апреля
|
Встреча с Н.Ю. Прибутковской, автором одноименной пьесы о М. Горьком "Странный парень"
|
ЦРБ им. Ф.М. Достоевского
|
Март – апрель
|
Проект "Живые уроки" для учащихся образовательных учреждений Нижнего Новгорода
|
Государственный музей
А.М.Горького
|
Апрель
|
4 апреля
|
Районный конкурс чтецов "Читаем Горького"
|
ЦРБ им. Д.А. Фурманова
|
Апрель
|
Интерактивно-познавательная экскурсия по творчеству М. Горького "IamGorky"
|
Детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло
|
18 апреля
|
Творческая лаборатория "Максим Горький – писатель совершенно необходимый сегодня"
|
ЦГДБ им. А.М. Горького
|
21 апреля
|
Библионочь-2018
|
Муниципальные библиотеки города
|
Апрель 2018 г.
|
Литературно-музыкальная гостиная "Символы советской эпохи в творчестве Максима Горького"
|
ЦКиД "Искра"
|
Апрель
|
Международный выставочный проект "Максим Горький – знакомый незнакомец" или "День с писателем" (Германия). Демонстрация выставки "Страницы жизни в живописи" (горьковские места в творчестве Т.Радимовой).
|
Эссен, Германия
|
Апрель-октябрь
|
Пешеходная экскурсия "Горький и Сормово"
|
ЦГДБ им. А.М. Горького
|
Май
|
20 мая
|
90-летие со дня открытия Нижегородского литературного музея имени М. Горького
- Подведение итогов Всероссийского конкурса "Талант, вот что нужно герою" на лучшие публикации в СМИ
- Подведение итогов Областного конкурса среди учащихся и выпускников художественных школ и училищ на лучшую иллюстрацию по мотивам произведений Максима Горького
|
Государственный музей А.М.Горького
|
19 мая
|
Ночь музеев-2018
|
Музеи города и городские площадки
|
Май
|
Городской литературный фестиваль #ЧитайГорький
|
Городская площадка,
Организатор – министерство культуры Нижегородской области
|
Июль
|
20-26 июля
|
II фестиваль российского кино "Горький fest"
|
Городские площадки
|
Июль
|
XXXIII Семинар директоров литературных музеев России имени Н.В.Шахаловой
|
Государственный музей А.М.Горького
|
Июль
|
Межмузейный выставочный проект "Максим Горький. Литературные портреты".
|
Государственный музей А.М.Горького
|
Сентябрь
|
1 сентября
|
Единый День знаний, посвященный А.М. Горькому
|
ЦГДБ им. А.М. Горького
|
Сентябрь
|
Премьера спектакля по мотивам произведениям Горького "Пламя Данко"
|
Детский театр "Вера"
|
Сентябрь
|
Районная историко-литературная краеведческая игра
"Открывая Горького"
|
Филиал им. Мельникова-Печерского ЦБС Сормовского района
|
Ноябрь
|
21 ноября 2018, 14.00
|
Интеллектуальный диалог по творчеству А.М. Горького
"Я – человек Земли родной…"
|
Центральная районная детская библиотека им. И. Крылова
|
20 ноября 2018 –
9 января 2019
|
Межмузейный передвижной фотовыставочный проект "Кабинет писателя" в рамках Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, посвященный творчеству великих русских писателей
|
Государственный музей А.М.Горького
|
Декабрь
|
Декабрь
|
Литературный квест "Мы. Горький. Книги"
|
Детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло
|
25 декабря
|
Горьковская елка "Новогодний переполох"
|
ЦГДБ им. А.М. Горького
|
Декабрь
|
Благотворительная акция в рамках фестиваля "Горьковские елки"
|
Учреждения культуры города
|
Конец декабря – начало января
|
Новогодний фестиваль "Горьковская елка"
|
Городские площадки
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