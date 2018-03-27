Нижегородский депутат Николай Ингликов арестован по подозрению в получении взятки 29 марта Политика

Николай Ингликов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Гордумы, директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николай Ингликов арестован по подозрению в получении взятки 29 марта 2018 года.

Как сообщила НИА "Нижний Новгород" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова, суд сегодня удовлетворил ходатайство следователей СК.

Напомним, что Ингликов был задержан 27 марта по подозрению в получении взятки в крупном размере. По информации СУ СК , он получил через посредника 160 тысяч рублей "за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора".

Напомним также, что в начале марта со ссылкой на источник сообщалось, что Николай Ингликов в ближайшее время может покинуть пост. При этом в январе 2018 года стало известно о конфликте Ингликова и предпринимателей, занимающихся похоронным бизнесом.