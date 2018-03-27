Последние новости рубрики Политика
29 марта 2018 17:41  [187] Нижегородский депутат Николай Ингликов арестован по подозрению в получении взятки 29 марта
29 марта 2018 17:06  [195] Находящийся в розыске депутат Александр Глушков может "сколько угодно" отсутствовать на заседаниях, - ЗС НО
29 марта 2018 16:44  [159] "Попытка вновь избрать четвертого вице-спикера ЗС НО спровоцирует возрождение конфронтации", - Александр Суханов
29 марта 2018 14:53  [181] "Депутаты вправе пересмотреть количество заместителей председателя ЗС НО в сторону уменьшения", - Александр Табачников
29 марта 2018 14:18  [249] Довыборы по округу №6 в Заксобрание Нижегородской области пройдут 9 сентября 2018 года
29 марта 2018 13:56  [932] ЗС НО согласовало досрочное сложение депутатских полномочий Олегом и Никитой Сорокиными
29 марта 2018 12:13  [250] Апелляционный суд оставил под арестом экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова
29 марта 2018 12:10  [1649] Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск
28 марта 2018 17:10  [530] "Надеюсь, Заксобрание вернется теперь к прошлой системе, когда замов у спикера было три", - Александр Прудник
28 марта 2018 16:58  [1801] "Олег Сорокин хочет показать, что не собирается использовать депутатский пост для политических целей", - Сергей Кочеров
Политика

Нижегородский депутат Николай Ингликов арестован по подозрению в получении взятки 29 марта

29 марта 2018 17:41  [187] Политика
Николай Ингликов

Николай Ингликов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Гордумы, директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николай Ингликов арестован по подозрению в получении взятки 29 марта 2018 года.

Как сообщила НИА "Нижний Новгород" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова, суд сегодня удовлетворил ходатайство следователей СК.

Напомним, что Ингликов был задержан 27 марта по подозрению в получении взятки в крупном размере. По информации СУ СК , он получил через посредника 160 тысяч рублей "за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора".

Напомним также, что в начале марта со ссылкой на источник сообщалось, что Николай Ингликов в ближайшее время может покинуть пост. При этом в январе 2018 года стало известно о конфликте Ингликова и предпринимателей, занимающихся похоронным бизнесом.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph