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Политика

Нижегородский депутат Николай Ингликов подозревается в получении взятки за покровительство смотрителю кладбища

27 марта 2018 20:52  [13] Политика
Николай Ингликов

Николай Ингликов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Гордумы, директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николай Ингликов подозревается в получении взятки за покровительство смотрителю кладбища.

Как сообщило СУ СК РФ по региону 27 марта 2018 года, в отношении директора возбуждено дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, сегодня днем в салоне автомобиля, припаркованного на ул. Пискунова, подозреваемый получил через посредника 160 тысяч рублей за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора.

Противоправные действия подозреваемого пресечены в ходе совместных мероприятий, проводимых следователями СК, оперативными сотрудниками ГУ МВД и УФСБ по региону.

Ингликов задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в начале марта со ссылкой на источник сообщалось, что Николай Ингликов в ближайшее время может покинуть пост.

Напомним также, что в январе 2018 года стало известно о конфликте Ингликова и предпринимателей, занимающихся похоронным бизнесом.

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