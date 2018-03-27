Одиннадцать человек изъявили желание стать гендиректором МП "Нижегородэлектротранс" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Одиннадцать человек изъявили желание стать гендиректором МП "Нижегородэлектротранс". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта администрации города.

На вопрос о том, от кого именно поступили заявки, в дептрансе не ответили. Однако добавили, что шесть заявок уже сняты с рассмотрения, так как кандидаты не соответствуют требованиям.

На следующей неделе состоится очередной этап отбора для оставшихся пяти кандидатов, которые будут проходить компьютерное и профессиональное тестирование. Тот, кто наберет меньше 75% положительных ответов, будет отстранен от участия в конкурсе.

Следующим этапом станет личное собеседование, где кандидаты должны будут представить свои предложения по программе развития "Нижегородэлектротранса". Отбор состоится после 9 апреля.

Напомним, 19 марта администрация внесла изменения в конкурс в части образования. Вместо высшего профессионального (технического или инженерно-экономического) образования достаточно наличие любого высшего образования. Конкурс на замещение вакантной был объявлен 7 марта.

Как сообщалось ранее, Максим Дранишников покинул этот пост в феврале 2018 года. Обязанности руководителя исполняет заместитель Дранишникова - Евгений Ануфриев.