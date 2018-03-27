Театр "Вера" сообщил о переносе открытия здания после реконструкции на неопределенный срок Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Открытие обновленного здания нижегородского театра "Вера" переносится на неопределенный срок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 30 марта 2018 года.



Согласно информации, открытие не состоится 15 апреля, как было анонсировано ранее, в связи с технической неготовностью помещения к приему людей. На данный момент финальные работы ведутся внутри здания. Новая дата открытия здания театра на данный момент не установлена.



Редакция НИА "Нижний Новгород" направила в администрацию города запрос с просьбой уточнить новые даты открытия и причины отставания по срокам сдачи в эксплуатацию и открытия здания для посещения зрителей.

На данный момент продажа билетов на спектакли в новом здании не осуществляется.



Напомним, что два спектакля должны были состояться в обновленном здании нижегородского театра "Вера" 15 и 18-19 апреля 2018 года. В феврале 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что 15 марта труппа театра сможет въехать в обновленное здание, а торжественное открытие запланировано на 15 апреля. В январе 2018 года открытие театра анонсировалось на март.