Движение транспорта будет частично закрыто на три дня в апреле-мае из-за матчей на стадионе "Нижний Новгород" Общество

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта в Канавинском и частично в Нижегородском районах будет закрыто на три дня в связи с проведением тестовых матчей на стадионе "Нижний Новгород". Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

Дороги будут перекрыты 15 апреля 2018 года в период с 09:00 до 20:00 вдоль ул. К. Маркса (на участке от д. № 21 по ул. Карла Маркса до д. № 1 по ул. Бетанкура), вдоль ул. Бетанкура (на участке от ул. Самаркандской до Волжской набережной), вдоль ул. Самаркандской (на участке от д. №26 по ул. Керченской до ул. Совнаркомовской, а также на участках от ул. Бетанкура до д. № 26 по ул. Керченской и от ул. Советской до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовской (на участке от ул. Самаркандской до ул. Советской и на участке от ул. Самаркандской до Волжской набережной), ул. Должанской (на участке от ул. Самаркандской до Волжской набережной) и вдоль Волжской набережной (на участке от д. 25 по Волжской наб. до ул. Совнаркомовской). Движение будет организовано по прилегающим улицам. Исключение составят те водители, у которых есть билет на матч Футбольной национальной лиги.

Кроме того, 15 апреля будет закрыто движение вдоль ул. Звездинка в Нижегородском районе (на участке от пл. Горького до дома 5А по ул. Звездинке).

Дороги будут перекрыты также 28 апреля в период с 06:00 до 23:00 вдоль ул. К. Маркса (на участке от д.21 по ул. Карла Маркса до дома 1А по улице Бетанкура), вдоль д. № 1 по ул. Бетанкура, ул. вдоль ул. Стрелка (на участке от д. № 3А кор. 3 до д. № 21Б), Волжской набережной (на участке от ул. Совнаркомовской до ул. Стрелки), ул. Самаркандской (на участке от д. № 26 по ул.Керченской до ул. Совнаркомовской), ул. Должанской (на участке от ул. Керченской до Волжской набережной), ул. Керченской (на участке от ул. Должанской до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовской (на участке от ул. Советской до ул. Самаркандской), ул. Советской (на участках от пл. Ленина до ул. Романова и от ул. Романова до ул. Литвинова), ул. Марата (на участке от ул. Вокзальной до ул. Советской), ул. Вокзальной (на участке от ул. Литвинова до ул. Марата), ул. Звездинки (на участке от пл. Горького до д. № 5А по ул. Звездинке) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

28 апреля движение будет закрыто также по Мещерскому бульвару, ул. Сергея Есенина (на участке от ул. Сергея Акимова до Мещерского бульвара), Ярмарочному проезду, автомобильной дороге от д. № 18 по ул. Мануфактурной до д. № 21 по бульвару Мира, ул. Мануфактурной, бульвару Мира, пер. Портовому, ул. Должанской (на участке от ул. Мурашкинской до ул. Керченской), улице Мурашкинской (на участке от ул. Должанской до ул. Совнаркомовской), ул. Советской (на участке от пл. Ленина до ул. Самаркандской), пл. Революции, ул. Чкалова (на участке от ул. Даля до ул. Прокофьева), ул. Даля (на участке от пл. Революции до ул. Литвинова), ул. Литвинова (на участке от ул. Прокофьева до ул. Советской), ул. Луначарского (на участке от ул. Литвинова до кругового движения под эстакадой метромоста), Канавинскому мосту с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Запрет на проезд по этим улицам не распространяется на автомобили жителей домов и сотрудников организаций, расположенных в границах предварительного транспортного периметра. Частично запрет не будет действовать в отношении водителей, у которых есть билет на матч Футбольной национальной лиги, который состоится в 18:00 28 апреля.

Движение вдоль основных улиц вокруг стадиона также будет закрыто 6 мая с период с 03:00 до 20:00 временно прекращается движение транспорта по ул. Карла Маркса (на участке от дома 21 по улице Карла Маркса до д. № 1А по ул. Бетанкура), вдоль д. № 1 по ул. Бетанкура, ул. Стрелка (на участке от д. № 3А кор. 3 до д. № 21Б), Волжской набережной (на участке от ул. Совнаркомовской до ули. Стрелки), ул. Самаркандской (на участке от д. № 26 по ул. Керченской до ул. Совнаркомовской), ул. Должанской (на участке от ул. Керченской до Волжской набережной), ул. Керченской (на участке от ул. Должанской до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовской (на участке от ул. Советской до ул. Самаркандской), ул. Советской (на участках от пл. Ленина до ул. Романова и от ул. Романова до ул. Литвинова), ул. Марата (на участке от ул. Вокзальной до ул. Советской), ул. Вокзальной (на участке от ул. Литвинова до ул. Марата).

Дороги частично будут закрыты и в Нижегородском районе: по ул. Звездинке (на участке от пл. Горького до д. № 5А по ул. Звездинке), пл. Минина и Пожарского, Георгиевскому съезду, Зеленскому съезду (на участке от пл. Минина и Пожарского до Коромысловой башни Нижегородского Кремля), ул. Варварской, ул. Ульянова (на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова), ул. Пискунова (на участке от ул. Большой Покровской до ул. Алексеевской), ул. Алексеевской (от пл. Минина до ул. Пискунова), ул. Минина (на участке от пер. Музейного до пл. Минина и Пожарского) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Кроме того, 6 мая движение будет закрыто еще вдоль нескольких улиц, за исключением проезда автомобилей жителей домов и сотрудников организаций, расположенных в границах предварительного транспортного периметра. Частично запрет не будет действовать в отношении водителей, у которых есть билет на матч Футбольной национальной лиги, который состоится в 15:00 6 мая. Движение будет закрыто по Мещерскому бульвару, ул. Сергея Есенина (на участке от ул. Сергея Акимова до Мещерского бульвара), Ярмарочному проезду, автомобильной дороге от дома 18 по улице Мануфактурной до дома 21 по бульвару Мира, ул. Мануфактурной, бульвару Мира, пер. Портовому, ул. Должанской (на участке от ул. Мурашкинской до ул. Керченской), ул. Мурашкинской (на участке от ул. Должанской до ул. Совнаркомовской), ул. Советской (на участке от пл. Ленина до ул. Самаркандской), пл. Революции, ул. Чкалова (на участке от ул. Даля до ул. Прокофьева), ул. Даля (на участке от пл. Революции до ул. Литвинова), ул. Литвинова (на участке от ул. Прокофьева до ул. Советской), ул. Луначарского (на участке от ул. Литвинова до кругового движения под эстакадой метромоста), Канавинскому мосту, Георгиевскому съезду (на участке от пл. Минина и Пожарского до дома 1 по Георгиевскому съезду), Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Нестерова), улице Минина (на участке от пер. Музейного до ул. Нестерова), пер. Музейному, ул. Пискунова (на участках от Верхне-Волжской набережной до ул. Алексеевской и от ул. Большой Покровской до ул. Лыкова дамба), по ул. Ульянова (на участке от ул. Нестерова до ул. Пискунова), ул. Ошарской (на участке от ул. Грузинской до ул. Пискунова), ул.Алексеевской (на участке от ул. Пискунова до ул. Грузинской), ул. Октябрьской (на участке от ул. Добролюбова до дома 34 по ул. Октябрьской), ул. Грузинской (на участке от ул. Алексеевской до пер. Университетского), пер. Университетскому, Зеленскому съезду (на участке от ул. Добролюбова до ул. Широкой), ул. Широкой, ул. Пожарского, ул. Лыкова дамба, площади Театральной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Напомним, нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" встретится с петербургским ФК "Зенит 2" в первом матче на стадионе "Нижний Новгород" 15 апреля.

Как сообщалось ранее, канавинский мост будет перекрыт на день 28 апреля в рамках отработки транспортных ограничений на время Чемпионата мира по футболу.