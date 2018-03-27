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Культура и отдых

Нижегородский театр "Вера" устраняет замечания по итогам внеплановой проверки после трагедии в Кемерове

30 марта 2018 16:46  [403] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский театр "Вера" устраняет замечания по итогам проходившей внеплановой проверки после трагедии в Кемерове. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства горадминистрации 30 марта 2018 года, комментируя информацию о переносе торжественного открытия здания, намеченного изначально на 15 апреля.

Согласно информации, в настоящее время в отреставрированном здании устраняются замечания, выявленные в ходе внеплановой проверки инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области, которая была организована после трагедии в Кемерово.

После получения положительного заключения министерство строительства области должно оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдет ориентировочно к 13 апреля 2018 года.

Дата торжественного открытия нового здания театра по-прежнему не определена, в администрации сообщают, что это будет "после 16 апреля 2018 года".

Также напомним, что два спектакля должны были состояться в обновленном здании нижегородского театра "Вера" 15 и 18-19 апреля 2018 года. В феврале 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что 15 марта труппа театра сможет въехать в обновленное здание, а торжественное открытие запланировано на 15 апреля. В январе 2018 года открытие театра анонсировалось на март.

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