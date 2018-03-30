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Происшествия

Один человек из группы "чёрных риелторов" в Нижнем Новгороде заключил досудебное соглашение

02 апреля 2018 12:52  [244] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек из группы "чёрных риелторов" в Нижнем Новгороде заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 апреля 2018 года.

Согласно информации, 11 нижегородцев, входившие в состав преступного сообщества, в период с 2012 по 2014 года мошенническим путем и вымогательством похитили у жителей Нижнего Новгорода четыре квартиры.

В отношении одного из них, 38-летнего мужчины, утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе предусмотренных ст.105 (убийство), ст.163 (вымогательство), ст.126 (похищение человека) УК РФ и других. Максимальным наказанием за совершение указанных преступлений является пожизненное лишение свободы.

"Так, обвиняемый распивал спиртные напитки с нижегородцем и склонял его к подписанию документов на продажу квартиры, а когда тот отказался, он с другими подельниками вывез владельца квартиры в лесополосу и до смерти избил. Другого нижегородца во время его нахождения в наркологическом диспансере, обвиняемые во время посещения выбросили из окна. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщает прокуратура, обвиняемый заключил досудебное соглашение, в отношении других соучастников уголовное дело расследуется.

Напомним, ранее сообщалось об аналогичном преступном сообществе, трое из участников которого – теперь уже бывшие полицейские.

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