Нижегородэлектротранс планирует направить 4,5 млн рублей на очистку столбов от объявлений и рекламы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

МП "Нижегородэлектротранс" планирует направить 4,5 млн рублей на очистку опор контактной сети трамваев и троллейбусов от несанкционированных объявлений, рекламы, табличек. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, на 19 апреля назначены торги на право выполнения данных работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,467 млн рублей. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

До конца 2018 года подрядчик должен будет проводить очистку опор дважды в месяц согласно плану, а также дополнительно по заявкам заказчика. Общее число столбов – 10 400.



Напомним, в конце марта администрация отчиталась, что более 140 рекламных табличек в центре Нижнего Новгорода приведены в соответствие с действующим правилами при размещении информационных конструкций. При этом фактически на ул. Большой Покровской на данный момент остается много незаконной рекламы на фасадах исторических зданий.