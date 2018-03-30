Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2018 13:47  [50] Месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля
03 апреля 2018 12:47  [482] Прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в Нижнем Новгороде
03 апреля 2018 12:16  [211] "Здоровый гамбургер" и пельмени предложил добавить "ЕЦМЗ" в меню нижегородских школ с IV четверти 2018 года
03 апреля 2018 11:41  [122] Стоимость техобслуживания комплексов фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области снизилась в 2,3 раза по итогам госзакупки
03 апреля 2018 11:22  [148] МП "ЕЦМЗ" ответило на замечания родителей по вопросу организации питания в нижегородских школах
03 апреля 2018 10:34  [270] Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством воды в Волге в районе станции
03 апреля 2018 09:48  [916] ООО "Вектор" займётся содержанием ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде в 2018 году
03 апреля 2018 09:14  [220] Уголовное дело возбуждено в отношении руководства "Буран-Стайлинг" в Нижегородской области по факту невыплаты зарплаты
02 апреля 2018 18:39  [251] Четыре социальных предпринимателя получат бесплатный эфир на экранах в Нижнем Новгороде
02 апреля 2018 18:23  [466] Руководство "Рынка народный" планирует найти другие площадки под торговую деятельность в Нижнем Новгороде
Общество

Прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в Нижнем Новгороде

03 апреля 2018 12:47  [482] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 3 апреля 2018 года.

Согласно информации, по данному факту в отношении директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации Владимира Рябцева было возбуждено четыре административных дела. Главе города Владимиру Панову также внесено представление для устранения причин нарушений и рассмотрения вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки установлено, что в марте 2018 года горадминистрация провела четыре электронных аукциона на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования на общую сумму 883,6 млн рублей. При этом выяснилось, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о конкуренции. В частности, были необоснованно внесены изменения в аукционную документацию в части описания объекта закупки и установлены излишние требования к техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ, поскольку данные изменения не влияют на качество дороги, ее эксплуатацию и функциональность.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph