Прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 3 апреля 2018 года.

Согласно информации, по данному факту в отношении директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации Владимира Рябцева было возбуждено четыре административных дела. Главе города Владимиру Панову также внесено представление для устранения причин нарушений и рассмотрения вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки установлено, что в марте 2018 года горадминистрация провела четыре электронных аукциона на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования на общую сумму 883,6 млн рублей. При этом выяснилось, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о конкуренции. В частности, были необоснованно внесены изменения в аукционную документацию в части описания объекта закупки и установлены излишние требования к техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ, поскольку данные изменения не влияют на качество дороги, ее эксплуатацию и функциональность.