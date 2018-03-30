Заявление внука умершей в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой рассмотрят в ГУ МВД в течение апреля Происшествия

Клавдия Кузьмина Фото: Из семейного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Заявление внука умершей в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой рассмотрят в ГУ МВД России по Нижегородской области в течение апреля. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил юрист потерпевшей стороны Антон Салеев 3 апреля 2018 года после встречи в главном управлении МВД.

Обращение внука Павла Кузьмина принял замначальника ГУ МВД Равиль Белев. Как рассказал Салеев, на встрече присутствовали два представителя из отдела полиции № 4 Московского района, в том числе Елена Конькова, а также заместитель Белева по следственной части.

Сегодня, 3 апреля 2018 года, исполнился один год с момента трагедии в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30". Клавдия Кузьмина умерла в реанимации от развившегося отека мозга. Спустя это время виновные по-прежнему не найдены, подозреваемые также не установлены.

Кузьмин ранее рассказывал об обстоятельствах смерти пожилой женщины. Она попала в урологическое отделение городской больницы №30 31 марта 2017 года с рядовой жалобой. Ночью пошла в туалет, где по неясным причинам упала в обморок и при падении ударилась головой о выступающий край эмалированного поддона душевой кабины. По словам внуков пенсионерки, получившую травму женщину осмотрели только на утро следующего дня, а 3 апреля она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

После смерти пожилой женщины, Кузьмин обратился отдел полиции №4 УМВД России по городу. Был получен отказ в возбуждении дела по факту ее смерти, который внук оспаривал в Канавинской районной прокуратуре. Салеев также напомнил, что в августе 2017 года по факту неоказания своевременной медицинской помощи неустановленными лицами из числа медицинских работников ГБУЗ НО "ГКБ № 30" больной Кузьминой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 124 УК РФ, которое расследуется до настоящего времени.

На приеме у Белева Кузьмин сообщил о следственной волоките, которая длится уже год.

"Бабушка умерла 3 апреля 2017 года, уголовное дело возбудили только спустя 4,5 месяца после публикаций в СМИ. Ваши подчиненные ненадлежащим образом ведут уголовное дело. Отдел полиции № 4 вынес постановление об отказе от возбуждения дела", - заметил Кузьмин в ходе приема.

Кузьмин также добавил, что долгое время не назначалась медико-социальная экспертиза по данному делу. С октября 2017 года и до настоящего времени она не проведена. Он обратился к следователю Коньковой с вопросом о том, в связи с чем так долго длится экспертиза. Со слов адвоката Салеева, Конькова ответила, что экспертизу должны были завершить 30 марта 2018 года, но один из врачей-экспертов министерства здравоохранения Нижегородской области запросил дополнительную информацию по медицинской документации. Белев обратил внимание, что так может длиться до бесконечности, если какой-то другой эксперт запросит новые документы. Конькова сказала, что экспертиза ориентировочно будет готова 20 апреля.

Салеев сказал, что за год ни следственный комитет, ни полиция не могут принять процессуальное решение, в связи с этим он не может выйти с обращением на федеральный уровень. Следствие затягивается до момента истечения срока давности по привлечению виновных.

По итогам встречи Кузьмину и Салееву пообещали дать ответ в письменной форме, который по закону должен прийти в течение месяца.