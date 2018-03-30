Последние новости рубрики Бизнес
04 апреля 2018 15:08  [78] "МегаФон" запустил более 250 базовых станций LTE в Нижегородской области
04 апреля 2018 15:01  [85] Нижегородский бумкомбинат "Волга" получил чистый убыток в 75,8 млн рублей в 2017 году против прибыли год назад
04 апреля 2018 14:53  [454] Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к ЧМ-2018
04 апреля 2018 12:17  [100] НБД-Банк провел 300 операций в "МФЦ для бизнеса" в I квартале 2018 года
04 апреля 2018 09:30  [176] Директор двух стройпредприятий в Выксе Нижегородской области предстанет перед судом за долги по зарплате в 2 млн рублей
03 апреля 2018 17:45  [172] "Волжское пароходство" в 2017 году сократило чистую прибыль на 31,09%
03 апреля 2018 16:47  [1364] Завод "Труд" в Нижегородской области увеличил убыток на 12% в 2017 году
03 апреля 2018 16:16  [202] Чистая прибыль нижегородского "Завода "Красный Якорь" в 2017 году выросла на 2,4%
03 апреля 2018 15:50  [1447] Роспотребнадзор предупреждает нижегородских предпринимателей о случаях мошенничества под видом проверок
03 апреля 2018 15:06  [168] Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" представил новые предложения с антивирусами
Бизнес

Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к ЧМ-2018

04 апреля 2018 14:53  [454] Бизнес
Эскизный проект

Эскизный проект

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к Чемпионату мира по футболу – 2018. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области 4 апреля 2018 года.

Согласно информации, реализация проекта инвестором ООО "Весенние инвестиции" временно приостановлена "с учетом коньюнктуры гостиничного рынка в Нижнем Новгороде". Инвестиции в проект планировались в размере около 1,5 млрд рублей, а срок его реализации изначально был обозначен 2016 годом.

Напомним, что компания также строила отели Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади (достроен), отель IBIS Stadium в километровой зоне от нового футбольного стадиона и гостиницу на месте Дома крестьянина на улице Алексеевской. Последние два должны были открыться еще в 2017 году, однако на данный момент строительство на всех объектах приостановлено на неизвестный срок.

Также напомним, что недостроенная гостиница IBIS Stadium будет закрыта фальш-фасадом за 2 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph