Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к ЧМ-2018 Бизнес

Эскизный проект

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Отель Double Tree by Hilton на ул. Ак. Блохиной в Нижнем Новгороде не откроется к Чемпионату мира по футболу – 2018. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области 4 апреля 2018 года.



Согласно информации, реализация проекта инвестором ООО "Весенние инвестиции" временно приостановлена "с учетом коньюнктуры гостиничного рынка в Нижнем Новгороде". Инвестиции в проект планировались в размере около 1,5 млрд рублей, а срок его реализации изначально был обозначен 2016 годом.



Напомним, что компания также строила отели Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади (достроен), отель IBIS Stadium в километровой зоне от нового футбольного стадиона и гостиницу на месте Дома крестьянина на улице Алексеевской. Последние два должны были открыться еще в 2017 году, однако на данный момент строительство на всех объектах приостановлено на неизвестный срок.



Также напомним, что недостроенная гостиница IBIS Stadium будет закрыта фальш-фасадом за 2 млн рублей.