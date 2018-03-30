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Общество

Нижегородцы высказали более 10,5 тысяч предложений по работе общественного транспорта в городе

04 апреля 2018 18:48  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы высказали более 10,5 тысяч предложений по работе общественного транспорта в городе. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 4 апреля 2018 года.

Согласно информации, на основе предложений, поступивших в группу "Общественный транспорт Нижнего Новгорода" Вконтакте и "горячую линию" специалисты мэрии подготовят сводный тематический реестр предложений, который представлен главе города Владимиру Панову. Затем он будет передан для анализа компании-разработчику комплексной транспортной схемы (КТС) для анализа и подготовки решений по улучшению работы общественного транспорта.

Напомним, Панов в начале марта сообщил о начале работы по исправлению по исправлению ошибок при модернизации маршрутной сети общественного транспорта. Он отметил, что потраченные на эти цели 61 млн рублей не помогли улучшить перевозки.

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