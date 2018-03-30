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Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на убийство гостя ножом

05 апреля 2018 09:55  [231] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в покушении на убийство гостя ножом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 4 апреля 2018 года.

По версии следствия, 1 апреля 2018 года в доме по ул. Профинтерна (Ленинский район) между нетрезвыми мужчинами произошла словесная перепалка, перешедшая во взаимные оскорбления, в ходе которой 55-летний подозреваемый ударил 33-летнего гостя ножом в шею.

Как сообщает СУ СК, раненого мужчину обнаружил сосед подозреваемого, он вызвал скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Подозреваемый не отрицает свою причастность к совершенному противоправному деянию. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) продолжается.

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