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Общество

Всего один кандидат прошел тестирование на должность гендиректора "Нижегородэлектротранса"

05 апреля 2018 12:31  [170] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Всего один кандидат прошел отбор по итогам тестирования на должность гендиректора МП "Нижегородэлектротранс".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе администрации города, 3 апреля 2018 года состоялось два тестирования: на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий и на знание законодательства в сфере деятельности муниципальных предприятий. Необходимые более 75% правильных ответов дал всего один кандидат из пяти.

Имена кандидатов в мэрии не раскрывают, ссылаясь на закон о персональных данных.

Источник в администрации рассказал, что единственным кандидатом, прошедшим тестирование, стала Елена Лекомцева, которая ранее работала в аппарате министерства транспорта, возглавляемого Александром Герасименко (сейчас замглавы администрации Нижнего Новгорода).

Следующий этап конкурса будет проведен после 9 апреля 2018 года. Он будет заключаться в личном собеседовании с претендентом, который должен представить свои предложения по программе развития "Нижегородэлектротранса".

При этом, по словам другого источника, не исключено, что в список кандидатов для собеседования попадет не один человек.

Напомним, 19 марта администрация внесла изменения в конкурс в части образования. Вместо высшего профессионального (технического или инженерно-экономического) образования достаточно наличие любого высшего образования. Конкурс на замещение вакантной был объявлен 7 марта.

Как сообщалось ранее, Максим Дранишников покинул этот пост в феврале 2018 года. Обязанности руководителя исполняет заместитель Дранишникова - Евгений Ануфриев.

Напомним также, что экс-начальник управления автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта минтранспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Елена Кузнецова возглавила департамент транспорта и связи города в марте 2018 года вместо Александра Голофастова.

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