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Культура и отдых

Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в фан-зоне

05 апреля 2018 15:18  [170] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в фан-зоне в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума по подготовке к ЧМ 5 апреля 2018 года.

По информации руководителя проекта "Фестиваль болельщиков" Юлии Шадуровой, помимо трансляции матчей, в фан-зоне будет организована концертная программа с участием артистов мирового и всероссийского уровня.

Так, 14 июня на пл. Минина, где будет расположена фан-зона, выступит группа "Ума2рман", участники которой, братья Кристовские, являются послами ЧМ-2018.

18 июня состоится концерт Swanky Tunes - группы диджеев и музыкантов из Смоленска, 19 июня выступит Олег Газманов, 21 июня - австралийская драм-н-бэйс группа Pendulum.

24 июня на сцене фан-зоны будет играть диджей из Англии Paul Oakenfold. Группа "Земляне" выступит 25 июня, "Иванушки International" - 27 июня, "Моя Мишель" -1 июля, "Артик и Асти" (Украина) - 6 июля, Леонид Агутин - 15 июля.

Кроме того, как подчеркнула Юлия Шадурова, в программе будут задействованы лучшие коллективы Нижнего Новгорода и области.

Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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