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Культура и отдых

Нижегородский минкульт намерен начать реконструкцию бывшей фабрики "Маяк" в 2019 году

05 апреля 2018 15:25  [128] Культура и отдых
Нижневолжская набережная, д.11

Нижневолжская набережная, д.11

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Министерство культуры Нижегородской области запланировало начало реконструкции бывшей фабрики "Маяк" ("Банк Рукавишникова", Нижневолжская набережная, д.11) на 2019 год. Об этом и.о. министра культуры Сергей Горин сообщил журналистам 5 апреля 2018 года в ходе осмотра здания.

По его словам, к маю 2018 года специалисты ННГАСУ завершат техническое обследование и составят заключение о состоянии здания. После этого на основании заключения будет изготавливаться проект реставрации с учетом использования здания как площадки центра творческих индустрий.

По оценке Горина, работа по восстановлению помещения должна начаться в 2019 году. Деньги на это будут выделены после того, как будет готов проект реконструкции, поэтому предварительная смета пока неизвестна.

"Думаю, что здание будет очень востребовано. Мы рассчитываем, что здесь будут проходить занятия искусством, промыслами, профориентация. Кроме того, тут можно будет и поесть, и отдохнуть. Все запросы гостей будут удовлетворены. Внутри нет лепнины или слишком дорогостоящих элементов декора, поэтому реконструкция не будет сильно дорогой. Здание в целом в неплохом состоянии, однако, внутри предстоит много работы по замене электропроводки, коммуникаций и пожарной сигнализации", – подвел итог Горин.

Напомним, в марте 2018 года сообщалось, что "Центр творческих индустрий" (филиал НГИАМЗ) начнет подготовку к работе в Нижнем Новгороде с апреля 2018 года.

В феврале текущего года Никитин поручил рассмотреть использование здания "Маяка" с участием ГЧП и сохранением культурной функции.

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