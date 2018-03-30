Нижегородский Госохотнадзор напоминает о запрете оборота гражданского оружия во время ЧМ-2018 Общество

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области напоминает о запрете оборота гражданского оружия на территории региона на период проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области 5 апреля, запрет вводится с 25 мая по 25 июля. Понятие оборот гражданского оружия включает в себя его ношение, перевозку, транспортирование и использование.

Госохотнадзор также напомним, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Сезон весенней охоты на птиц пройдет в южных районах Нижегородской области с 14 по 23 апреля, в северных – с 21 по 30 апреля.

Напомним, указ об усилении мер безопасности на время проведения ЧМ-2018 президент России подписал в мае 2017 года.

Матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.