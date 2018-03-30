Первое общественное обсуждение концепций благоустройства городских пространств пройдет 7 апреля в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Первое общественное обсуждение концепций благоустройства городских пространств пройдет 7 апреля 2018 года в Сормовском районе.

Как сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" руководитель АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина, 7 апреля в 11:00 в лицее №82 (ул. Культуры, 1) пройдет первая встреча с горожанами, которые смогут предложить свои варианты благоустройства территорий в районе. Количество мест ограничено.

"Мы хотим поменять прежний подход к благоустройству. Начнем с того, что мы еще раз по всем площадкам будем встречаться с жителями и обсуждать все проблемы. Мы вместе придумаем концепцию и доработаем ее", - рассказала Шорина.

После того, как обсуждения пройдут в каждом районе города, специалисты "Института развития городской среды" проведут итоговый круглый стол с участием представителей всех заинтересованных сторон. Затем концепция с предложениями, задачами и корректировками будет передана для подготовки проектной документации.

Подробную информацию о деятельности АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" можно узнать на их сайте. В частности, там будут размещаться предварительные концепции развития.

Как уточнили в горадминистрации, в Сормовском районе состоится обсуждение благоустройства сквера в Центре Сормова. В Московском районе 7 апреля в 15:00 в школе №115 (ул. Просвещенская, д.4) жители сделают свои предложения по благоустройству сквера имени Грабина. В Нижегородском районе 9 апреля в 18:00 в техническом лицее №38 (ул. Ванеева, 7) обсудят будущее сквера 1905 года. В Канавинском районе 10 апреля в 18:00 в школе №52 (ул. Чкалова, 26) пройдет обсуждение благоустройства сквера Анатолия Григорьева. В Советском и Приокском районах 11 апреля в 18:00 в школе №135 (ул. Корейская, д22) будут говорить о благоустройстве Щелоковского хутора.

Напомним, минюст зарегистрировал АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" 3 апреля 2018 года. По данным ФНС, единственным учредителем некоммерческой организации стало региональное министерство энергетики и ЖКХ. В марте нижегородская Дума поддержала вопрос создания "Института развития городской среды" совместно в правительством области. Организация займется стандартизацией работ по общественным пространствам.