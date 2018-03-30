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Общество

Нижегородское правительство рассматривает выделение 53 млн рублей на расселение жителей аварийного дома в с. Умай

06 апреля 2018 17:39  [397] Общество
Нижегородское правительство рассматривает выделение 53 млн рублей на расселение жителей аварийного дома в с. Умай

Нижегородское правительство рассматривает выделение 53 млн рублей на расселение жителей аварийного дома в с. Умай

Правительство Нижегородской области рассматривает выделение 53 млн рублей на расселение жителей аварийного дома в с. Умай. Об этом сообщили в региональном минстрое 6 апреля 2018 года.

Напомним, 5 апреля были экстренно эвакуированы жители трехэтажного панельного дома в с. Умай Вадского района из-за проседания плит здания. По предварительной оценке минстроя, основной причиной произошедшего могла стать весенняя подвижка грунта, и, как следствие, подвижка конструкций дома.

В соответствии с решением врио губернатора Глеба Никитина правительством Нижегородской области прорабатываются вопросы включения мероприятий по расселению аварийного дома в адресную инвестиционную программу региона и выделения средств на расселение в размере порядка 53 млн рублей.

СПРАВКА:
Согласно технической документации данный жилой дом на 27 квартир – 25-ой серии строительства, 1984 года постройки, общая площадь жилых помещений дома 1 280,7 кв.м. В нем прописано 88 человек, фактически проживает 54 человека, восемь жилых помещений пустуют.

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